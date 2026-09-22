Światowy Dzień Serca w Krakowie: Bezpłatne badania i porady na Rynku Głównym

RMF24

Już w najbliższą niedzielę, 27 września, Rynek Główny w Krakowie zamieni się w centrum profilaktyki zdrowotnej. W ramach obchodów Światowego Dnia Serca mieszkańcy Krakowa i turyści będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań oraz konsultacji ze specjalistami. To wyjątkowa okazja, by zadbać o swoje serce i dowiedzieć się, jak skutecznie chronić się przed chorobami układu krążenia.

Organizatorzy wydarzenia, w tym krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zapraszają wszystkich chętnych w godzinach od 10:00 do 15:00. Na miejscu będzie można wykonać podstawowe badania, takie jak pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy, cholesterolu, lipidogram, a także sprawdzić masę ciała, BMI oraz wykonać EKG. W przypadku wskazań lekarzy dostępne będzie również badanie echokardiograficzne serca. Wyniki badań będzie można od razu skonsultować z kardiologami i dietetykami.

Choroby układu krążenia odpowiedzialne za 40 proc. zgonów

Hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Kardiologia dla długiego życia w zdrowiu. Od prewencji po innowacje w diagnostyce i terapii”. Jak podkreśla prof. Katarzyna Stolarz-Skrzypek, przewodnicząca krakowskiego oddziału PTK, wydarzenie ma na celu nie tylko edukację na temat chorób serca, ale również promowanie zdrowego stylu życia.

Chcemy pokazać, jak rozpoznać wczesne objawy chorób, jak im zapobiegać i jak na co dzień dbać o serce – mówi profesor.

Statystyki są nieubłagane – blisko 40 procent zgonów w Polsce to efekt chorób układu krążenia. Średnia długość życia Polek to 82 lata, a Polaków – 75 lat, co wciąż pozostaje poniżej średniej krajów Europy Zachodniej i USA.

Mamy ambicje dorównać najlepszym i chcielibyśmy, aby Polacy żyli coraz dłużej, ale przede wszystkim, by dożywali późnego wieku w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej – podkreśla prof. Jacek Legutko, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej w szpitalu im. św. Jana Pawła II.

Będą porady dotyczące profilaktyki i leczenia

Podczas wydarzenia eksperci będą udzielać porad dotyczących profilaktyki i leczenia najczęstszych schorzeń sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, otyłość, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca czy niewydolność serca.

Na miejscu będzie można dowiedzieć się, jakie czynniki ryzyka są najgroźniejsze, kiedy warto wykonać dodatkowe badania i jak wprowadzić zdrowe nawyki do codziennego życia.