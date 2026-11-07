Świat reaguje na tragedię w Krakowie. Kondolencje i solidarność po strzelaninie

Tragiczne wydarzenia w centrum Krakowa

W sobotnie popołudnie, 7 listopada 2026 roku, centrum Krakowa stało się miejscem dramatycznych wydarzeń. Na Rynku Głównym doszło do strzelaniny, która wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami miasta, ale i całą Polską. Uzbrojony mężczyzna, poruszający się samochodem, otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. W wyniku ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji.

Sprawca został postrzelony przez interweniujących policjantów i przewieziony do szpitala. Służby natychmiast zabezpieczyły teren i rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom.

Sprawca zamachu w Krakowie miał 25 lat, strzelał z karabinka AR-15. Trafił do szpitala Co najmniej pięcioro zabitych i kilkanaście rannych - to dotychczasowy bilans zamachu w centrum Krakowa. Sprawca został postrzelony przez policjantów, trafił do szpitala.

Reakcje światowych przywódców

Tragiczne doniesienia z Krakowa natychmiast odbiły się szerokim echem na arenie międzynarodowej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w imieniu narodu ukraińskiego, przekazał szczere kondolencje rodzinom i bliskim ofiar. W swoim oświadczeniu na platformie X podkreślił, że nie ma usprawiedliwienia dla sprawcy tej zbrodni i wyraził nadzieję, że zostanie on surowo ukarany.

Zełenski zaznaczył również, że Ukraina solidaryzuje się z Polską i narodem polskim w tych trudnych chwilach, życząc siły oraz szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim poszkodowanym. „Ludzie mają prawo do bezpieczeństwa!” – podkreślił prezydent Ukrainy.

Współczucie i wsparcie z Europy

Do grona światowych liderów, którzy wyrazili swoje wsparcie, dołączyła również przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. W swoim przesłaniu napisała, że z wielkim smutkiem przyjęła wiadomość o strzelaninie, która wydarzyła się w sobotnie popołudnie – czasie, który powinien upływać w spokoju. Metsola przekazała wyrazy współczucia rodzinom ofiar oraz życzyła wszystkim rannym szybkiego i pełnego powrotu do zdrowia.

Przewodnicząca PE podziękowała także służbom za szybką i skuteczną interwencję, która pozwoliła opanować sytuację. Wspomniała również o swojej niedawnej wizycie w Polsce, podkreślając, jak bliskie są jej sprawy Krakowa i jego mieszkańców.

Solidarność z Łotwy

Kondolencje i słowa wsparcia napłynęły także z Łotwy. Prezydent Edgars Rinkeviczs napisał na platformie X, że jest głęboko poruszony tragicznymi wiadomościami z Krakowa. Wyraził szczere współczucie rodzinom i przyjaciołom ofiar oraz życzył szybkiego powrotu do zdrowia wszystkim rannym. Podkreślił, że Łotwa solidaryzuje się z Polską w tej trudnej i tragicznej godzinie.

Władze miasta oraz służby apelują o zachowanie spokoju i wsparcie dla rodzin poszkodowanych. Wiele instytucji i organizacji zapowiedziało pomoc psychologiczną dla świadków i uczestników tragicznych wydarzeń.

Ambasador USA w Polsce, Tom Rose, wyraził solidarność z Polakami

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Tom Rose, odniósł się do tragedii w specjalnym wpisie opublikowanym na platformie X. Dyplomata podkreślił, że Ameryka solidaryzuje się z Polakami w tych trudnych chwilach.

Właśnie poznajemy szczegóły tej straszliwej masowej strzelaniny w Krakowie i morderczego ataku, który zburzył pokój Polski

– napisał Rose.