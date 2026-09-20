Strzelanina w Małopolsce. Podejrzewany 52-latek zatrzymany

RMF24

Przy ul. Niepodległości w miejscowości Bukowno koło Olkusza w Małopolsce doszło do strzelaniny. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdziły nam ją służby. Podejrzewany o sprawstwo 52-letni mężczyzna został już zatrzymany.

Dwie osoby postrzelone niedaleko Olkusza

W miejscowości Bukowno w powiecie olkuskim w województwie małopolskim doszło do strzelaniny.

Mamy informację, że ktoś oddał strzały, mamy dwie osoby ranne. Do zdarzenia doszło ok. godz. 17 - przekazał nam asp. Bartosz Izdebski, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Ok. godziny 20 na terenie gminy Bukowno policja zatrzymała podejrzewanego o sprawstwo 52-latka. Jak dowiedział się reporter RMF FM Maciej Sołtys, mężczyzna trafił na komisariat. Ranni 44- i 36-latek. Starszy z mężczyzn został trafiony w rękę. Stracił dużo krwi i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowano go do szpitala w Sosnowcu. Do szpitala trafił również lżej ranny 36-latek. Do Bukowna jedzie specjalna grupa-dochodzeniowo śledcza oraz policyjni technicy. Na razie przyczyny zdarzenia nie są znane.