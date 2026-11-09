Strzelanina w Krakowie. Zapadła decyzja ws. Krakowskiego Biegu Niepodległości

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Zaplanowany na 11 listopada Krakowski Bieg Niepodległości nie odbędzie się w tradycyjnej formule. Organizatorzy zdecydowali o odwołaniu imprezy w centrum miasta po sobotniej strzelaninie. Powodem są przede wszystkim względy bezpieczeństwa i ryzyko ograniczonej dostępności służb odpowiedzialnych za zabezpieczenie wydarzenia. Przygotowano jednak możliwość wirtualnej rywalizacji.

Krakowski Bieg Niepodległości w innej formule

Organizatorzy przyznają, że decyzja może być rozczarowująca dla tysięcy osób, które przygotowywały się do startu. Podkreślają jednak, że nie mogą dopuścić do sytuacji, w której nie będą w stanie zapewnić zawodnikom odpowiedniej ochrony.

Przeprowadzenie biegu z udziałem kilku tysięcy uczestników wymaga zaangażowania wielu służb. Kluczową rolę odgrywa policja, wspierana przez straż miejską i straż pożarną.

W obliczu ostatnich tragicznych wydarzeń funkcjonariusze mogą jednak zostać skierowani do innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom Krakowa.

Organizatorzy zaznaczają, że nie otrzymali oficjalnej informacji o odmowie zabezpieczenia imprezy przez służby. Nie chcą jednak ryzykować, że ich dostępność okaże się niewystarczająca.

Bieg wirtualny albo start w 2027 roku

Choć tradycyjna impreza 11 listopada została odwołana, uczestnicy nie muszą całkowicie rezygnować ze sportowego świętowania. Organizatorzy przygotowali dwie możliwości.

Pierwszą jest udział w biegu wirtualnym na dystansie 5 lub 10 kilometrów. Trasę można pokonać w dowolnym miejscu i wybranym przez siebie czasie, najpóźniej do 14 listopada. Warunkiem jest wcześniejsza rejestracja startu.

Przewidziano również możliwość odbioru pakietu startowego. Będzie to możliwe w mini biurze zawodów na stadionie MOS Zachód, w godzinach określonych w regulaminie.

Druga opcja to przeniesienie opłaconego startu na kolejną edycję Krakowskiego Biegu Niepodległości, która odbędzie się w 2027 roku. Organizatorzy nie będą pobierać z tego tytułu dodatkowych opłat.

Ważny termin dla uczestników

Osoby zapisane na bieg powinny pamiętać o terminie podjęcia decyzji. Wybór jednej z dostępnych opcji należy zgłosić do poniedziałku, 9 listopada, do godziny 23:59.

Jeśli uczestnik nie dokona wyboru w wyznaczonym czasie, zostanie automatycznie przypisany do biegu wirtualnego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w wirtualnej rywalizacji i odbioru pakietów startowych można znaleźć na stronie internetowej organizatora.