Strzelanina w Krakowie: Tą trasą poruszał się sprawca

RMF24

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Dramatyczne sceny w centrum Krakowa: w sobotnie popołudnie napastnik strzelał z auta do przypadkowych ludzi. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Po dramatycznym pościgu udało się zatrzymać sprawcę. Oto trasa, którą poruszał się 24-latek.

Według ustaleń małopolskiej policji, napastnik – obywatel Polak – poruszał się samochodem osobowym. Na Rynek Główny wjechał ulicą Sławkowską, gdzie już na samym początku doszło do pierwszego tragicznego incydentu. Na jej wylocie postrzelonych zostało kilka przypadkowych osób.

Jak podaje Onet, następnie napastnik przejechał wzdłuż wschodniej pierzei Rynku Głównego. Kolejne dramatyczne sceny rozegrały się przed sklepem przy Rynku Głównym 5, na rogu ul. Siennej, gdzie padły dalsze strzały i ranna została kolejna osoba. Po oddaniu strzałów zamachowiec skręcił z Rynku w ul. Grodzką, za nim podążał radiowóz policyjny. Rozpoczął się pościg, który prowadził przez jedne z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Krakowa – pl. Wszystkich Świętych i pl. Marii Magdaleny.

Przestępca kontynuował jazdę Grodzką i Stradomską aż do skrzyżowania z ul. Dietla. Tam pościg się zakończył – sprawca opuścił samochód i został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie. Są zabici i ranni Strzelanina na krakowskim Rynku Głównym. Trwa akcja ratunkowa. Na Rynku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Sprawca to obywatel Polski

Małopolska policja oficjalnie potwierdziła, że zatrzymany napastnik to obywatel Polski.

Trwają czynności mające na celu ustalenia motywów działania sprawcy oraz szczegółów całego zajścia.

Kraków jednoczy się w obliczu tragedii

Miasto Kraków pogrążone jest w żałobie. Władze miasta oraz przedstawiciele służb apelują o uszanowanie miejsca tragedii i wsparcie dla rodzin ofiar.

Prezydent miasta Łukasz Gibała ogłosił żałobę do 11 listopada.