Strzelanina w Krakowie. Podano tożsamość wszystkich ofiar, ruszają sekcje zwłok

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W poniedziałek rano rozpoczną się sekcje zwłok sześciu osób zabitych podczas sobotniej strzelaniny w centrum Krakowa. Badania prawdopodobnie potrwają dwa dni - poinformował prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej.

Sześć ofiar śmiertelnych. Ustalono ich tożsamość

W sobotnim ataku w centrum Krakowa zginęło sześć osób: cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Cudzoziemcy to 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii i 51-letnia obywatelka Austrii. Polacy - ok. 50-letni Polak i trzy Polki: 47-letnia, 53-letnia i 61-letnia.

Sekcje zwłok rozpoczną się w poniedziałek rano. Jak przekazał prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej, czynności prawdopodobnie potrwają dwa dni.

Bilans ataku obejmuje również osoby ranne. Wśród poszkodowanych, oprócz Polaków, są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.

16 rannych w krakowskich szpitalach. Ciężki stan części poszkodowanych

Jak poinformował w niedzielę po południu wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, wszyscy poszkodowani przebywają w krakowskich szpitalach. 14 z nich jest w stanie stabilnym. Wśród rannych jest dwóch policjantów postrzelonych podczas interwencji. Obaj zostali wybudzeni ze śpiączki, co potwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jeden z nich jest w stanie ciężkim.

W szpitalu nadal przebywa także napastnik. Jego stan lekarze określają jako krytyczny.

W związku z tragedią służby wojewody pozostają w kontakcie z placówkami dyplomatycznymi państw, których obywatele zostali poszkodowani. Chodzi o umożliwienie przekazania informacji rodzinom ofiar i rannych.

Ciała trzech członków rodziny znaleziono w mieszkaniu sprawcy

W mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim policja znalazła ciała trzech osób – jego 21-letniej siostry, 52-letniej matki i 53-letniego ojca. Mieli rany postrzałowe. W mieszkaniu było też siedem sztuk broni.

W związku z tragedią w Krakowie niedziela i poniedziałek 8 i 9 listopada są dniami żałoby narodowej.

Strzelanina w centrum Krakowa. Tak doszło do ataku

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę po godzinie 15. Zamaskowany mężczyzna wjechał czarnym Subaru na Rynek Główny w Krakowie, a następnie zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Samochód przemieszczał się przez centrum miasta aż do skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Tam zderzył się z innym pojazdem. Następnie doszło do wymiany ognia z policjantami. Rannych zostało dwóch funkcjonariuszy oraz sam napastnik.