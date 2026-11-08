Strzelanina w Krakowie. Na pytania o bezpieczeństwo odpowie Łukasz Gibała

RMF24

W Specjalnej rozmowie o 9:00 w RMF FM zapytamy prezydenta Krakowa Łukasza Gibałę o bieżącą sytuację w mieście. Jakie są najważniejsze ustalenia dotyczące sobotniej strzelaniny? Czy mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie? Jak władze miasta powinny zareagować na to zdarzenie?

Z Łukaszem Gibałą porozmawiamy o działaniach służb i współpracy między miejskimi instytucjami. Czy reakcja na strzelaninę była wystarczająco szybka? Czy Kraków jest odpowiednio przygotowany na sytuacje kryzysowe? Czy potrzebne są dodatkowe środki bezpieczeństwa i zmiany w funkcjonowaniu służb?

Zapytamy także o odpowiedzialność władz miasta. Czy można było zapobiec temu zdarzeniu? Jakie wnioski powinny zostać wyciągnięte z ataku? Czy mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na konkretne działania, które zwiększą ich bezpieczeństwo?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 9:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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