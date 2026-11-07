Strzały w Krakowie. Premier pisze o „zamachu”

RMF24

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Dramatyczne wydarzenia w centrum Krakowa. W pobliżu Rynku Głównego padły strzały, wiadomo, że są zabici i ranni. „Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” - pisze premier Donald Tusk.

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 15:00 w sobotę. Rzecznik małopolskich strażaków kpt. Hubert Ciepły przekazał, że strzały w kierunku przypadkowych ludzi padły z samochodu przemieszczającego się od strony ul. Sławkowskiej.

Małopolska policja poinformowała, że zginęło co najmniej 5 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym policjanci.

„Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala” - dodano.

„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.