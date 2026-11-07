Strzały w Krakowie. Premier pisze o „zamachu”

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 15:00 w sobotę. Rzecznik małopolskich strażaków kpt. Hubert Ciepły przekazał, że strzały w kierunku przypadkowych ludzi padły z samochodu przemieszczającego się od strony ul. Sławkowskiej.
Małopolska policja poinformowała, że zginęło co najmniej 5 osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym policjanci.
„Sprawca został postrzelony przez policjantów, jest obecnie transportowany do szpitala” - dodano.
„Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu” - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.