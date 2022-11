"Stres i zaburzenia z nim związane w dobie szczególnych wyzwań w pracy służb mundurowych”. Konferencja pod tym tytułem odbędzie się w stolicy Małopolski 18 listopada. Organizatorem wydarzenia jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie. W wydarzeniu wezmą udział specjaliści z całej Polski z dziedziny psychiatrii. „Policjanci, strażacy, służba graniczna czy służba więzienna są narażeni na bardzo duży stres i wypalenie zawodowe. Ta grupa zawodowa doświadcza szczególnie traumatycznych wydarzeń. Są świadkami agresji, przemocy. I często te wydarzenia związane z pracą, przenoszą na swoje życie prywatne” – podkreśla Natalia Zasada-Styrna – psycholog z Oddziału Dziennego Psychoterapii SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do pracowników policji, straży pożarnej, służby więziennej i granicznej. Organizatorzy zaprosili całą rzesze specjalistów różnych dziedzin, którzy zajmują się stresem i agresją.

Głównym tematem konferencji będzie stres - jego objawy i skutki, ale również skutki wypalenia zawodowego. Pojawi się także wątek zachowań agresywnych i autoagresywnych.

Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Szpitala MSWiA w Krakowie, który jest organizatorem wydarzenia.

Jak pomóc tym, którzy nam pomagają?

Na co dzień w naszym ośrodku, który składa się z Poradni Zdrowia Psychicznego i z Oddziału Dziennego Psychoterapii, zajmujemy się pacjentami służb mundurowych. Mogą tutaj korzystać z pomocy naszych lekarzy psychiatrów, psychologów i innych specjalistów - opisuje Natalia Zasada-Styrna - psycholog z Oddziału Dziennego Psychoterapii SP ZOZ MSWiA w Krakowie.

Podczas pobytu na oddziale, pacjenci bardzo często - co jest dla nas fantastyczną motywacją do dalszej pracy - mówią o tym, że jest to dla nich czas wypoczynku, ale też czas poznania swoich problemów, umiejętności nazwania ich i dostarczenia im narzędzi radzenia sobie z nimi - zauważa psycholog.

Najczęściej nasi pacjenci borykają się z problemami związanymi ze stresem. Nie radzą sobie z nim, często borykają się z uzależnieniami. Mają też objawy somatyczne.

Cytat Diagnozują się np. u kardiologów lub innych lekarzy, a okazuje się, że ich kłopoty zdrowotne są związane ze stresem wywołanym pracą Natalia Zasada-Styrna, psycholog

Psycholog Natalia Zasada-Styrna Marcin Czarnobilski / twojezdrowie.rmf24.pl / rmf24.pl

Mamy też liczne objawy wypalenia zawodowego, czyli trudności w podejmowaniu wyzwań związanych z pracą. Wiemy też, że pacjenci bardzo często cierpią na zaburzenia adaptacyjne, związane z sytuacjami, które miały miejsce na służbie. Są to bardzo trudne wydarzenia dotyczące ludzkiego cierpienia, jak również agresji. Nierzadko, oni sami doświadczają tej agresji i nie potrafią sobie z nią poradzić - zaznacza Natalia Zasada-Styrna.

Ponadto, obserwujemy problemy rodzinne, gdyż ta praca przenosi się niestety również do domu. Dlatego, jako oddział i poradnia, jesteśmy też otwarci na pomoc rodzinom pacjentów służb mundurowych. Zajmujemy się m.in. relacjami, w które wchodzą, trudnościami z komunikacją w rodzinie. Chcemy pokazać im, jak takie relacje powinny wyglądać i w jaki sposób radzić sobie ze stresem na co dzień - dodaje psycholog.