Sprawca zamachu w Krakowie miał 25 lat, strzelał z karabinka AR-15. Trafił do szpitala

Do tragicznych wydarzeń w Krakowie doszło tuż po godz. 15:00 w sobotę. Z informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego wynika, że mężczyzna wjechał na Rynek Główny czarnym Subaru i zaczął strzelać do przypadkowych osób.
Sprawca zamachu miał 25 lat, oddawał strzały z karabinka AR-15, był ubrany w mundur „moro” - ustalił nasz dziennikarz.
Zginęło co najmniej 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów.
Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy przy skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Trafił do jednego z krakowskich szpitali, jest reanimowany.
Policja przekazuje, że mężczyzna działał sam.
Trwa akcja służb. Na Rynku Głównym lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.