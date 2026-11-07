Sprawca zamachu w Krakowie miał 25 lat, strzelał z karabinka AR-15. Trafił do szpitala

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Sprawca zamachu w centrum Krakowa miał 25 lat, został postrzelony przez policjantów i trafił do szpitala - wynika z informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego. Dotychczas wiadomo o co najmniej pięciu zabitych i kilkunastu rannych osobach.

Do tragicznych wydarzeń w Krakowie doszło tuż po godz. 15:00 w sobotę. Z informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego wynika, że mężczyzna wjechał na Rynek Główny czarnym Subaru i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Sprawca zamachu miał 25 lat, oddawał strzały z karabinka AR-15, był ubrany w mundur „moro” - ustalił nasz dziennikarz.

Zginęło co najmniej 5 osób, a kilkanaście zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest dwóch policjantów.

Napastnik został postrzelony przez funkcjonariuszy przy skrzyżowaniu ulic Stradomskiej i Dietla. Trafił do jednego z krakowskich szpitali, jest reanimowany.

Policja przekazuje, że mężczyzna działał sam.

Trwa akcja służb. Na Rynku Głównym lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.