Sprawca ataku w Krakowie to 24-letni Polak. Strzelał z karabinka AR-15

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Sprawca strzelaniny w centrum Krakowa to 24-letni Polak z województwa świętokrzyskiego. Mężczyzna został postrzelony przez policjantów i trafił do szpitala. W wyniku ataku zginęło co najmniej 6 osób, a 15 zostało rannych.

Do tragicznych wydarzeń w Krakowie doszło tuż po godz. 15:00 w sobotę. Mężczyzna wjechał na Rynek Główny czarnym Subaru i zaczął strzelać do przypadkowych osób.

Sprawca zamachu to 24-letni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Miał pozwolenie na broń do celów sportowych - na karabinek i broń krótką.

Z informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego wynika, że napastnik oddawał strzały z karabinka AR-15, był ubrany w mundur.

Wyposażenie sprawcy strzelaniny w Krakowie (fot. Art Service) / PAP

Mężczyzna został postrzelony przez funkcjonariuszy w rejonie skrzyżowania ulic Stradomskiej i Dietla. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.

Po ataku pojawiły się niesprawdzone informacje, że sprawców było dwóch. Doniesienia te zdementowała jednak Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.

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W wyniku strzelaniny nie żyje co najmniej 6 osób (cztery kobiety i dwóch mężczyzn), a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest m.in. dwóch policjantów, przy czym stan jednego z nich jest bardzo ciężki.

„Policjanci z narażeniem życia interweniowali w Krakowie. Natychmiast. Dzięki ich heroicznej postawie udało się szybko ująć napastnika. Jeden z policjantów z raną postrzałową, stan drugiego bardzo ciężki- 3 rany postrzałowe. Trwa operacja” - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

W centrum Krakowa trwa akcja służb.