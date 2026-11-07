Sprawca ataku w Krakowie to 24-letni Polak. Strzelał z karabinka AR-15

Do tragicznych wydarzeń w Krakowie doszło tuż po godz. 15:00 w sobotę. Mężczyzna wjechał na Rynek Główny czarnym Subaru i zaczął strzelać do przypadkowych osób.
Sprawca zamachu to 24-letni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzi z województwa świętokrzyskiego. Miał pozwolenie na broń do celów sportowych - na karabinek i broń krótką.
Z informacji reportera RMF FM Kacpra Wróblewskiego wynika, że napastnik oddawał strzały z karabinka AR-15, był ubrany w mundur.
Mężczyzna został postrzelony przez funkcjonariuszy w rejonie skrzyżowania ulic Stradomskiej i Dietla. Trafił do jednego z krakowskich szpitali.
Po ataku pojawiły się niesprawdzone informacje, że sprawców było dwóch. Doniesienia te zdementowała jednak Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.
W wyniku strzelaniny nie żyje co najmniej 6 osób (cztery kobiety i dwóch mężczyzn), a 15 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest m.in. dwóch policjantów, przy czym stan jednego z nich jest bardzo ciężki.
„Policjanci z narażeniem życia interweniowali w Krakowie. Natychmiast. Dzięki ich heroicznej postawie udało się szybko ująć napastnika. Jeden z policjantów z raną postrzałową, stan drugiego bardzo ciężki- 3 rany postrzałowe. Trwa operacja” - poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
W centrum Krakowa trwa akcja służb.