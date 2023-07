Korzystając z podnośnika i lin specjaliści zdejmują koronę z iglicy wieży Bazyliki Mariackiej. Trafi ona w ręce konserwatorów.

Bazylika Mariacka / Shutterstock

Korona waży ok. 350 kg, ma ok. 320 cm średnicy i 120 cm wysokości. Jest w nienajlepszym stanie, na co miały wpływ warunki atmosferyczne. Po raz ostatni była poddawana renowacji ćwierć wieku temu - w 1999 roku.

Teraz konserwatorzy odnowią wszystkie elementy korony. Zostanie też na nowo pozłocona metodą galwaniczną, dzięki której warstwa złota będzie grubsza i bardziej oporna na czynniki atmosferyczne. Prace mają się zakończyć we wrześniu.

Równolegle do renowacji korony konserwowane będą drewniane podesty wokół iglicy, elementy kamienne i ceglane na całej powierzchni wieży oraz poszycie dachowe. Prace finansują Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i parafia.

Korona na wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pojawiła się około roku 1628. Pierwotnie wykonana została z drewna w pracowni stolarza Endrissa, obita blachą i pomalowana złotą farbą. Następną, zachowaną do dziś koronę wykonano w roku 1666 w dziesiątą rocznicę lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza.