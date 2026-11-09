Smutek w szeregach Szlachetnej Paczki. Jedna z wolontariuszek ofiarą zamachu w Krakowie

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Jedną ze śmiertelnych ofiar sobotniego zamachu w Krakowie jest pani Ewelina - wolontariuszka Szlachetnej Paczki z powiatu ropczycko-sędziszowskiego na Podkarpaciu. Poinformowali o tym przedstawiciele organizacji.

Jedna z wolontariuszek Szlachetnej Paczki zginęła w zamachu w Krakowie (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Łukasz Kalinowski)

Jedna z wolontariuszek Szlachetnej Paczki zginęła w zamachu w Krakowie (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Łukasz Kalinowski) / East News

„W sobotnim zamachu w Krakowie zginęła wolontariuszka Szlachetnej Paczki, Ewelina – jedna z nas” – napisano na stronie Szlachetnej Paczki.

„Czujemy smutek i niezgodę. Wiemy, że nasz ból to tylko cień tego, co przeżywają rodzina i przyjaciele Eweliny” - dodano.

Informację o tragicznej śmierci Eweliny przekazała w mediach społecznościowych także liderka rejonu ropczycko-sędziszowskiego Szlachetnej Paczki: „Są wiadomości, na które nigdy nie jesteśmy gotowi… Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej koleżanki, wolontariuszki Szlachetnej Paczki rejonu Ropczycko-Sędziszowskiego, która zginęła w zamachu w Krakowie” – napisała na Facebooku Anna Glinka.

Podkreśliła, że odeszła osoba, która kochała ludzi, miała ogromne serce dla zwierząt i zawsze była blisko tych, którzy potrzebowali pomocy.

„Była częścią naszej paczkowej społeczności. Łączyła nas idea mądrej pomocy, wrażliwość na drugiego człowieka i chęć zmieniania świata na lepsze. Tym bardziej trudno nam uwierzyć, że nie ma jej już wśród nas” – napisała liderka.

Członkowie Szlachetnej Paczki we wpisie na stronie, odnosząc się do tych słów liderki, napisali, że łączyło ich z Eweliną to, co łączy całą ich społeczność – „Paczka, czyli bycie przy ludziach w ich najtrudniejszym czasie, tak żeby nie zostali w nim sami”.

Zwracając się do bliskich Eweliny, przyznali, że nie potrafią unieść ich bólu.

„Chcemy być przy Was z każdym wsparciem, którego będziecie potrzebować – teraz i później, także wtedy, gdy wokół zrobi się ciszej. Nie jesteście i nigdy nie będziecie sami” – napisano na stronie organizacji.

Zapewnili jednocześnie, że myślami są także przy wolontariuszkach i wolontariuszach, z którymi Ewelina tworzyła Paczkę, i tych o wszystkich, którzy przeżywają tę stratę.

„Zawsze będziesz jedną z nas”

„Ewelino, zapamiętamy Cię tam, gdzie zawsze byłaś: blisko ludzi. Zawsze będziesz jedną z nas” – zapewniła społeczność Szlachetnej Paczki.

Liderka rejonu wyraziła w imieniu swoim i wszystkich wolontariuszy ogromny żal i smutek z powodu tej straty, i zapewniła, że wszyscy łączą się w bólu z rodziną, bliskimi.

„Dzisiaj brakuje słów. Pozostaje smutek, niedowierzanie i pamięć o człowieku, który miał w sobie tyle dobra. Wierzymy, że dobro, którym dzieliła się z innymi, nie odejdzie razem z nią. Pozostanie w ludziach, którym pomagała, w sercach tych, których kochała, i we wszystkich dobrych czynach, które po sobie zostawiła” – napisała na zakończenie.

Informację o śmierci Eweliny zamieściła także na Facebooku jej siostra.

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