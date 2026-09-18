Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa. Kierowca zginął na miejscu

RMF24

Do śmiertelnego potrącenia mężczyzny doszło na autostradowej obwodnicy Krakowa (425 km A4), między węzłami Kraków Wieliczka a Kraków Bieżanów. Kierujący Fordem wyszedł z pojazdu i został potrącony przez ciężarówkę.

Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, w działaniach uczestniczy między innymi ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby, w tym ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg tego zdarzenia będzie ustalała policja – powiedział RMF FM kapitan Hubert Ciepły.

Z informacji przekazanej „Gazecie Krakowskiej” przez policję wynika, że 73-letni mieszkaniec Kielc, podróżujący samochodem osobowym marki Ford, wyszedł z pojazdu w momencie, gdy na autostradzie utworzył się korek. Gdy mężczyzna znalazł się na jezdni, został potrącony przez ciężarówkę. Zginął na miejscu. Policja będzie badać, czy kierowca ciężarówki mógł uniknąć potrącenia.

Obecnie przejezdne są dwa pasy w kierunku Tarnowa.