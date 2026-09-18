RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa. Kierowca zginął na miejscu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (18:06)

Do śmiertelnego potrącenia mężczyzny doszło na autostradowej obwodnicy Krakowa (425 km A4), między węzłami Kraków Wieliczka a Kraków Bieżanów. Kierujący Fordem wyszedł z pojazdu i został potrącony przez ciężarówkę.

Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa. Kierowca zginął na miejscu
Śmiertelny wypadek na obwodnicy Krakowa /Shutterstock

Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, w działaniach uczestniczy między innymi ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Na miejscu działania prowadzą wszystkie służby, w tym ponad 20 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Okoliczności i dokładny przebieg tego zdarzenia będzie ustalała policja – powiedział RMF FM kapitan Hubert Ciepły.

Z informacji przekazanej „Gazecie Krakowskiej” przez policję wynika, że 73-letni mieszkaniec Kielc, podróżujący samochodem osobowym marki Ford, wyszedł z pojazdu w momencie, gdy na autostradzie utworzył się korek. Gdy mężczyzna znalazł się na jezdni, został potrącony przez ciężarówkę. Zginął na miejscu. Policja będzie badać, czy kierowca ciężarówki mógł uniknąć potrącenia.

Obecnie przejezdne są dwa pasy w kierunku Tarnowa.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek Kraków
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: