Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w Krakowie. Zginął pieszy

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Do śmiertelnego wypadku na autostradzie A4 w Krakowie doszło w środowe popołudnie. W pobliżu Węzła Wielickiego samochód osobowy potrącił pieszego.

W środę około godziny 14:27 służby ratunkowe zostały zadysponowane na autostradę A4, w rejon Węzła Wielickiego, na 425. kilometrze w kierunku Tarnowa.

Na miejscu działania prowadzą trzy pojazdy straży pożarnej, ponad piętnastu strażaków. Obecna jest również policja oraz zespoły ratownictwa medycznego - przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej.

W związku ze zdarzeniem zablokowane są dwa skrajne lewe pasy ruchu w kierunku Tarnowa.

Okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia ustala policja.

Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorąca Linię RMF FM.