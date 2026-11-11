Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w Krakowie. Zginął pieszy

W środę około godziny 14:27 służby ratunkowe zostały zadysponowane na autostradę A4, w rejon Węzła Wielickiego, na 425. kilometrze w kierunku Tarnowa.
Na miejscu działania prowadzą trzy pojazdy straży pożarnej, ponad piętnastu strażaków. Obecna jest również policja oraz zespoły ratownictwa medycznego - przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły z małopolskiej straży pożarnej.
W związku ze zdarzeniem zablokowane są dwa skrajne lewe pasy ruchu w kierunku Tarnowa.
Okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia ustala policja.
Informację o wypadku otrzymaliśmy na Gorąca Linię RMF FM.