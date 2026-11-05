Słynna Jordanówka ponownie otwiera swoje drzwi. Wraca kultowe miejsce w sercu krakowskiego Parku Jordana

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Jeszcze w tym roku mieszkańcy Krakowa będą mogli ponownie odwiedzić odnowioną Jordanówkę – zabytkowy pawilon gastronomiczny przy głównym wejściu do Parku Jordana. Nowym najemcą obiektu została Przedsiębiorstwo Społeczna 21, które planuje połączyć działalność gastronomiczną z szeroką ofertą społeczną i integracyjną.

Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że wybór nowego gospodarza Jordanówki odbył się w drodze przetargu.

Oferta Przedsiębiorstwa Społeczna 21 została najwyżej oceniona pod kątem prowadzenia miejsca.

„Przyszła Jordanówka ma być przestrzenią otwartą na mieszkańców, sprzyjającą spotkaniom, integracji międzypokoleniowej i różnorodnym aktywnościom. To kierunek zgodny z oczekiwaniami wyrażonymi podczas konsultacji społecznych” – podkreślają urzędnicy.

Jednym z kluczowych elementów nowej Jordanówki będzie Pracownia Młodych, która znajdzie się w dolnej części budynku. Przestrzeń ta zostanie przeznaczona dla młodych ludzi i obejmie m.in. gabinet psychologiczny oraz salę multimedialną. W ten sposób Jordanówka nawiąże do idei Henryka Jordana, który kładł szczególny nacisk na rozwój i dobre warunki dorastania młodego pokolenia.

Remont i modernizacja zabytkowego pawilonu

Remont Jordanówki trwa od października ubiegłego roku. Zakończono już główne prace konstrukcyjne oraz instalacyjne, a obecnie trwają prace wykończeniowe. W trakcie inwestycji konieczne było wykonanie dodatkowych robót, m.in. związanych z instalacjami i dostosowaniem budynku do nowych funkcji.

Zgodnie z planem, prace mają zakończyć się w połowie grudnia.

Celem modernizacji jest przywrócenie Jordanówce dawnego charakteru, przy jednoczesnym dostosowaniu jej do współczesnych wymagań technicznych i potrzeb użytkowników. Pawilon zachowa swoją charakterystyczną bryłę i architektoniczne detale.

W obiekcie będzie działał całoroczny punkt gastronomiczny, ogólnodostępna toaleta oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Historia Jordanówki

Jordanówka została wybudowana w 1974 roku na miejscu dawnego drewnianego pawilonu. Od początku pełniła funkcję gastronomiczną, jednak w ostatnich latach była zamknięta z powodu złego stanu technicznego.

Dzięki przeprowadzonemu remontowi i nowej koncepcji, obiekt ma szansę stać się jednym z najważniejszych miejsc spotkań i integracji w Parku Jordana.