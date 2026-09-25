Słup ognia w Małopolsce. Trwają testy odwiertu gazowego w Lachowicach

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W Lachowicach w powiecie suskim województwa małopolskiego rozpoczęły się testy produkcyjne odwiertu gazowego Lachowice-7. Od piątkowego poranka nad zboczem lesistego wzgórza widoczny jest kilkunastometrowy słup ognia. To efekt kontrolowanego spalania wydobywanego gazu w tzw. pochodni – poinformowały władze gminy Stryszawa.

Odwiert znajduje się na zboczu lesistego wzgórza, dzięki czemu płomienie są dobrze widoczne z okolicy. Jak poinformował Urząd Gminy Stryszawa, podczas testów przewidziano okresowe, kontrolowane spalanie wydobywanego gazu ziemnego.

Prace potrwają do 10 października

Prace będą prowadzone z przerwami i potrwają do 10 października 2026 roku. „Informujemy, że w miejscowości Lachowice rozpoczęły się testy produkcyjne otworu wiertniczego. W ramach prowadzonych testów przewiduje się okresowe, kontrolowane spalanie wydobywanego gazu ziemnego w pochodni, co może wiązać się z widocznością płomieni” – przekazały władze gminy.

Testy prowadzi spółka Energia Karpaty Zachodnie Sp. z o.o. Sp.k. wraz z inwestorem Horizon Petroleum Ltd., kanadyjską spółką z siedzibą w Calgary. Zakres prac obejmuje rekonstrukcję, stymulację oraz testy produkcyjne odwiertu. Operacje wykonuje Exalo Drilling S.A.

Według Horizon Petroleum celem prac jest określenie długoterminowych możliwości produkcyjnych odwiertu i potencjału złoża. Wyniki testów mają być podstawą do dalszych działań związanych z jego komercyjnym zagospodarowaniem. Spółka wskazuje, że produkcja komercyjna z Lachowic jest jednym z celów jej etapowego programu rozwoju projektu.

„Rozpoczęcie prac terenowych stanowi jeden z kluczowych kamieni milowych w harmonogramie rozwoju projektu i istotnie przybliża Spółkę do osiągnięcia celu, jakim jest komercyjne uruchomienie produkcji gazu ziemnego ze złoża Lachowice” – poinformowała spółka Energia Karpaty Zachodnie.

Odwiert Lachowice-7. Gdzie jest i kiedy został wykonany?

Odwiert Lachowice-7 został wykonany w 1994 r. i sięga głębokości około 2823 metrów. W lipcu Horizon Petroleum informował o zawarciu z Exalo Drilling kontraktu na ponowne wejście do odwiertu, jego rekonstrukcję, stymulację oraz testy przepływu. Według danych przedstawionych przez Horizon Petroleum, projekt Lachowice znajduje się w należącej w całości do spółki koncesji Bielsko-Biała.

Zasoby gazu zaliczane do kategorii 2P (pewne i prawdopodobne) spółka oszacowała na ok. 963 mln m sześc. Dodatkowo szacuje ok. 4,61 mld m sześc. zasobów warunkowych kategorii 2C. Całkowitą ilość gazu znajdującego się w złożu spółka szacuje na ponad 34 mld m sześc. Dane pochodzą z raportu APEX Global Engineering.