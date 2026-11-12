Śledztwo ws. Telewizji Republika. Chodzi o wypowiedzi po ataku w Krakowie

W sobotę po godz. 15 na płytę Rynku Głównego w Krakowie wjechało czarne Subaru. Siedzący za kierownicą 24-letni Michał O. otworzył ogień do przypadkowych przechodniów. Zginęło sześć osób, 15 zostało rannych. Już po tym zamachu policja znalazła w mieszkaniu Michała O. w Ostrowcu Świętokrzyskim ciała jego 21-letniej siostry oraz rodziców. Wszyscy mieli rany postrzałowe. Sprawca strzelaniny zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem.
Sakiewicz mówił, że na rynku nie ma policji
Sobotnie wydarzenia relacjonował z Rynku Głównego m.in. redaktor naczelny Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz. Stwierdził, że „na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy (przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego - przyp. red.)”. W rzeczywistości jeden z policjantów stał tuż za Sakiewiczem. Był w cywilnym ubraniu, w czarnej kurtce, czapce i kominiarce, a na jego lewym ramieniu widoczny był emblemat policji.
Oburzenie po relacji Sakiewicza
Klub Centrum zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez Sakiewicza przestępstwa zniesławienia policji. We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się do przewodniczącej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Agnieszki Glapiak o nałożenie kary pieniężnej na Telewizję Republika. Skargę do KRRiT na Telewizję Republika złożyła także m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
Tak tłumaczył się Sakiewicz
Sakiewicz odniósł się do zarzutów w poniedziałek na platformie X. „Od kilkudziesięciu godzin jesteśmy świadkami bezprecedensowej nagonki na telewizję Republika i na mnie osobiście” - napisał. Według niego „atakujący” TV Republika chcą „zakazać jej aktywności w mediach i wyłączyć stację”.
„Pretekstem do tego ma być moja relacja z miejsca zamachu na krakowskim rynku. Będąc pierwszym dziennikarzem, który rozpoczął bezpośrednią relację, zwróciłem uwagę na fakt kompletnego braku policji. Konkretnie jak się okazało w zasięgu wzroku i kamery był tylko jeden technik sekcji kryminalnej policji, który podjął się zabezpieczenia terenu przy jednej z ofiar. Widząc to, co widziałem i słysząc to co słyszałem nie mogłem uczciwie powiedzieć widzom nic innego” - wskazał. Według niego „pytanie, czy brak policji wynikał z zaangażowania jej w innym miejscu znalazło potwierdzenie w faktach” (pisownia oryginalna).
Policyjne przeszukanie w siedzibie Telewizji Republika
Dziś funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości weszli do siedziby Telewizji Republika. Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie dostarczyli kierownictwu Telewizji Republika dokument z żądaniem wydania zapisu rejestrowego i dokumentacji koncesyjnej. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Chodzi o postępowanie prowadzone przez szczecińską prokuraturę w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw na szkodę policjantów oraz premiera. Dotyczy wydarzeń, do których doszło 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawiadomienie w tej sprawie złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.