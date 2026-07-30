Skandal w Auschwitz. Kolumbijczyk musi opuścić Polskę

Skandaliczne zachowanie w Miejscu Pamięci
Do incydentu doszło dwa tygodnie temu na terenie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zdaniem policji, która zatrzymała wówczas obcokrajowca, dopuścił się on w ten sposób „publicznego propagowania nazizmu oraz znieważył miejsce przeznaczone do upamiętnienia ofiar”. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze: musiał zapłacić 2 tys. zł, a wyrok został podany do wiadomości publicznej.
Deportacja i zakaz wjazdu
W środę Kolumbijczyk został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej. Komendant placówki w Krakowie zadecydował o jego powrocie do swojego kraju. Ma też zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen przez najbliższe pięć lat.
Justyna Drożdż z zespołu prasowego krakowskiej placówki SG poinformowała, że sąd zdecydował dziś o osadzeniu mężczyzny w ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu, gdzie będzie oczekiwał na deportację.
Kolumbijczyk w Polsce pracował w jednej z firm w województwie wielkopolskim.
Zagłada w Auschwitz
Niemcy utworzyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.
W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.