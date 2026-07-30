Skandal w Auschwitz. Kolumbijczyk musi opuścić Polskę

RMF24

34-letni obywatel Kolumbii został ukarany grzywną i decyzją straży granicznej musi opuścić Polskę po tym, jak dopuścił się publicznego propagowania nazizmu na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak pozował do zdjęcia, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia.

Skandaliczne zachowanie w Miejscu Pamięci

Do incydentu doszło dwa tygodnie temu na terenie Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zdaniem policji, która zatrzymała wówczas obcokrajowca, dopuścił się on w ten sposób „publicznego propagowania nazizmu oraz znieważył miejsce przeznaczone do upamiętnienia ofiar”. Przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze: musiał zapłacić 2 tys. zł, a wyrok został podany do wiadomości publicznej.

Deportacja i zakaz wjazdu

W środę Kolumbijczyk został przekazany funkcjonariuszom straży granicznej. Komendant placówki w Krakowie zadecydował o jego powrocie do swojego kraju. Ma też zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen przez najbliższe pięć lat.

Justyna Drożdż z zespołu prasowego krakowskiej placówki SG poinformowała, że sąd zdecydował dziś o osadzeniu mężczyzny w ośrodku dla cudzoziemców w Przemyślu, gdzie będzie oczekiwał na deportację.

Kolumbijczyk w Polsce pracował w jednej z firm w województwie wielkopolskim.

Francja deportuje byłą szefową RT France. „Zagrożenie dla porządku publicznego” Francuskie MSW wydało decyzję o deportacji Kseni Fiodorowej, byłej szefowej prokremlowskiej telewizji RT France. Według dokumentu, do którego dotarł dziennik „Libération”, rosyjska dziennikarka miała rozpowszechniać dezinformację i działać na szkodę…

Zagłada w Auschwitz

Niemcy utworzyli obóz Auschwitz w 1940 roku, by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród około 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.