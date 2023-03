Kilkuset przedsiębiorcy z krakowskich Rybitw protestuje przed Urzędem Miasta Krakowa. Domagają się, by radni podczas dzisiejszej sesji nie przyjmowali planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto". Zdaniem przedsiębiorców, to prosta droga do upadku ich biznesów.

Plan strategiczny "Nowe Miasto" / Urząd Miasta Krakowa / Krakowscy przedsiębiorcy apelują o zmianę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego powstania tzw. Nowego Miasta. Przedsiębiorcy grożą pozwami sądowymi i ucieczką kapitału poza Kraków. "Mamy nadzieję, że ten plan nie wejdzie w życie" Zdaniem prezesa Klastra Rybitwy Remigiusza Tytuły, "zamrożenie rozwoju w przemyśle to tak naprawdę powolna degeneracja zakładów i wypadanie z rynku". Zobacz również: "Nowe Miasto" w Krakowie. Protest przedsiębiorców Mamy nadzieję, że ten plan nie wejdzie w życie, że radni zobaczą, jak destrukcyjny charakter ma ten plan i także jak kosztowny jest on w swojej realizacji. Gdyby jednak nie udało się powstrzymać tego na etapie rady miasta, jesteśmy przygotowani do walki zarówno u wojewody, jak i w sądach o odszkodowania, o uchylenia miejscowego planu, tak żeby na tym terenie pozostać - powiedział prezes Klastra. Jak podkreślił, "przedsiębiorcy, którzy są zgromadzeni w klastrze, chcą rozwijać się na tym terenie, chcą inwestować i zatrudniać nowe osoby". To nie są przypadkowe firmy, to są liderzy branż: farmaceutycznej, kolejowej, automotive, elektronicznej. I tak jak mówię, 10 tysięcy pracowników. My też jesteśmy mieszkańcami - dodaje Remigiusz Tytuła. Co dalej z "Nowym Miastem"? W wypowiedzi sprzed kilku tygodni wiceprezydenta Krakowa Jerzego Muzyka dla RMF FM stwierdził on, że w mieście brakuje nowych miejsc na budowę osiedli mieszkaniowych. Tego miejsca brakuje i dlatego plan "Nowe Miasto", który obecnie jest procedowany i wywołuje porównywalne kontrowersje jak przebieg S7, jest tematem bardzo istotnym. Pragnę przypomnieć, że o budowie nowej dzielnicy dla Krakowa myślało się już wiele lat temu. To potwierdziły prace nad studium w 2014 roku, przyjęto wówczas uchwałę rady miasta - mówi Jerzy Muzyk. Wiceprezydent Krakowa dodał, że "w granicach administracyjnych Krakowa nie ma innego miejsca, gdzie moglibyśmy w perspektywie dekad przewidzieć rozwój nowej dzielnicy miasta". Koncepcja planu zakłada, że wszystkie te firmy, które znajdują się na tym obszarze, mogą funkcjonować tak długo, jak chcą. Pod jednym warunkiem - że nie będą się mogły rozwijać. To jest oczywiście problem dla tych firm, ale to jest pewnego rodzaju konsekwencja polityki planistycznej i strategii miasta - mówił Jerzy Muzyk. Zobacz również: Podejrzany o podpalenie karetek w Radłowie nie przyznaje się do winy

