Rynek Główny w Krakowie ponownie otwarty

Rynek Główny w Krakowie otwarto równo o godzinie 18:00 - zerwano taśmy zabezpieczające i ponownie wpuszczono mieszkańców oraz turystów.
Na ulicy Sławkowskiej oraz przy Placu Mariackim - blisko miejsca, w którym wczoraj doszło do wielkiej tragedii - spontanicznie zbierają się ludzie i zapalają znicze.
W mieście do 11 listopada trwa żałoba narodowa. W geście solidarności z ofiarami przez 12 godzin nie był odgrywany hejnał mariacki w Krakowie. Dziś zabrzmiał za to Dzwon Zygmunt.
W Krakowie odwołano koncerty, spektakle i wszelkie imprezy. Ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. Na tramwajach i autobusach oraz budynkach miejskich powiewają flagi przepasane kirem.
W Krakowie uruchomiono również elektroniczną księgę kondolencyjną. Mieszkańcy mogą w niej oddać hołd ofiarom oraz wyrazić wsparcie dla ich rodzin.
W poniedziałek o godz. 20 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się wiec solidarności, podczas którego uczestnicy uczczą pamięć ofiar sobotniego zamachu
„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” - napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Łukasz Gibała.