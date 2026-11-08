Rynek Główny w Krakowie ponownie otwarty

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Po tragicznych wydarzeniach Rynek Główny w Krakowie został ponownie otwarty. Służby zakończyły już działania na miejscu wczorajszej strzelaniny, w której zginęło 6 osób, a 16 zostało rannych.

Policyjne radiowozy na Rynku w Krakowie (fot. Policyjne radiowozy na Rynku w Krakowie)

Policyjne radiowozy na Rynku w Krakowie (fot. Policyjne radiowozy na Rynku w Krakowie) / PAP

Rynek Główny w Krakowie otwarto równo o godzinie 18:00 - zerwano taśmy zabezpieczające i ponownie wpuszczono mieszkańców oraz turystów.

Na ulicy Sławkowskiej oraz przy Placu Mariackim - blisko miejsca, w którym wczoraj doszło do wielkiej tragedii - spontanicznie zbierają się ludzie i zapalają znicze.

Kwiaty i znicze na jednej z ulic w Krakowie (Art Service/PAP)

W mieście do 11 listopada trwa żałoba narodowa. W geście solidarności z ofiarami przez 12 godzin nie był odgrywany hejnał mariacki w Krakowie. Dziś zabrzmiał za to Dzwon Zygmunt.

W Krakowie odwołano koncerty, spektakle i wszelkie imprezy. Ogłosił to m.in. Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej, Cricoteka, Kino Kijów, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego. Na tramwajach i autobusach oraz budynkach miejskich powiewają flagi przepasane kirem.

W Krakowie uruchomiono również elektroniczną księgę kondolencyjną. Mieszkańcy mogą w niej oddać hołd ofiarom oraz wyrazić wsparcie dla ich rodzin.

W poniedziałek o godz. 20 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się wiec solidarności, podczas którego uczestnicy uczczą pamięć ofiar sobotniego zamachu

„W tym trudnym czasie pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym” - napisał w mediach społecznościowych prezydent miasta Łukasz Gibała.