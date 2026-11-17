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Od wtorkowego wieczoru kierowcy korzystający z obwodnicy Krakowa muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczynają się bowiem prace remontowe na dwóch kluczowych węzłach: Modlniczka oraz Kraków Skawina. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię, a w czasie robót część łącznic zostanie zamknięta. Wyznaczone zostały objazdy.

Prace na węźle Modlniczka - szczegóły zmian

Remont węzła Modlniczka rusza we wtorek wieczorem. Jak poinformował Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, roboty będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych - od 20:00 do 6:00 rano.

Będą one dotyczyć zjazdów i wjazdów na obwodnicę. Ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Łącznice, na których będą prowadzone prace, będą w czasie nocnych robót zamknięte, zostaną wyznaczone objazdy. W dzień zostaną udostępnione do ruchu - zapowiada przedstawiciel GDDKiA.

Pierwszej nocy drogowcy zajmą się frezowaniem nawierzchni na obu zjazdach z obwodnicy w kierunku Zabierzowa. Kolejnej nocy prace przeniosą się na przejazd od strony ul. Radzikowskiego w kierunku Zabierzowa. Następnie na tych trasach zostanie położona nowa nawierzchnia.

Kolejne etapy remontu obejmą zjazd z obwodnicy w kierunku Krakowa oraz wjazd na obwodnicę w kierunku Warszawy od strony Zabierzowa, a także wjazd z Zabierzowa na obwodnicę w kierunku Katowic.

Objazdy dla kierowców

W czasie prac obowiązywać będą objazdy. Kierowcy jadący obwodnicą od strony Warszawy w kierunku Krakowa oraz z Krakowa w stronę Zabierzowa będą kierowani przez węzły Balice I i Kraków Balice.

Dla podróżujących do Zabierzowa od strony Warszawy i Katowic oraz dla jadących z Zabierzowa w kierunku Katowic przewidziano objazd przez skrzyżowanie ul. Różańskiego i ul. Handlowców.

Kierowcy z Zabierzowa w kierunku Warszawy pojadą ul. Różańskiego i ul. Pasternik do Ronda Ofiar Katynia, a następnie ul. Jasnogórską do węzła Modlnica.

Remont węzła Skawina - kolejne zamknięcia

Kolejne utrudnienia czekają kierowców już od czwartku wieczorem na węźle Kraków Skawina. Drogowcy rozpoczną frezowanie nawierzchni na zjeździe z autostrady od strony Rzeszowa na Kraków i Oświęcim oraz na wjeździe z ul. Skotnickiej na autostradę w kierunku Katowic.

W kolejnych dniach będzie układana nowa nawierzchnia na tych łącznicach.

W następnych etapach prace obejmą wjazd na autostradę z ul. Skotnickiej w kierunku Rzeszowa oraz zjazd z autostrady od strony Katowic. Objazdy poprowadzone zostaną przez węzły Kraków Tyniec lub Kraków Łagiewniki, w zależności od zamkniętych łącznic.

Kiedy koniec utrudnień?

Drogowcy planują zakończyć wszystkie prace na początku grudnia. Ostateczny harmonogram może jednak ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych.