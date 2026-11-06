Ruszają konsultacje ws. Strefy Czystego Transportu w Krakowie

RMF24

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Od dzisiaj mieszkańcy Krakowa mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały, która zakłada zamrożenie obecnych opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu (SCT) dla samochodów niespełniających norm emisji spalin. Konsultacje potrwają do 27 listopada.

Od dzisiaj do 27 listopada mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w sprawie projektu uchwały zamrażającej wysokość obecnych opłat za wjazd do Strefy Czystego Transportu (SCT) w Krakowie samochodem niespełniającym norm.

Obecnie obowiązujące opłaty za wjazd do SCT wynoszą: 2,5 zł za godzinę, 5 zł za dobę oraz 100 zł za abonament miesięczny.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, w kolejnych latach miały one znacząco wzrosnąć – do 250 zł miesięcznie w 2027 roku oraz 500 zł miesięcznie w 2028 roku.

Projekt uchwały, który został poddany konsultacjom, przewiduje utrzymanie obecnych stawek w latach 2027 i 2028. Jak podkreślają urzędnicy, zmiany dotyczą wyłącznie wysokości opłat i nie obejmują innych przepisów związanych z funkcjonowaniem SCT.

Prace nad zmianami w SCT trwają

Niezależnie od trwających konsultacji, w krakowskim magistracie prowadzone są prace nad szerszą korektą zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. Wiceprezydent Krakowa Jan Hoffman wielokrotnie zapowiadał, że obszar SCT zostanie pomniejszony, ponieważ obecnie obejmuje znaczną część miasta.

Do takich większych zmian potrzeba jednak – zdaniem urzędników – więcej czasu.

Co dalej z projektem?

Projekt zamrażający wysokość opłat za wjazd do SCT ma trafić pod obrady rady miasta w grudniu. Władze Krakowa zapowiadają, że kolejne propozycje dotyczące zmian w funkcjonowaniu strefy będą przedstawiane mieszkańcom w najbliższych tygodniach.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie obowiązuje od 1 stycznia 2026 roku. Zgodnie z jej zasadami, do strefy nie mogą wjeżdżać pojazdy niespełniające określonych norm emisji spalin, chyba że właściciel uiści odpowiednią opłatę.