Rusza tramwaj do Mistrzejowic. Jest data otwarcia nowej trasy

RMF24

Już w poniedziałek, 21 września, mieszkańcy Krakowa będą mogli skorzystać z nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. To jedna z największych inwestycji transportowych ostatnich lat, która ma odmienić komunikację w północno-wschodnich dzielnicach miasta.

Od poniedziałku, 21 września, tramwaje pojadą nową trasą do Mistrzejowic, łączącą północno-wschodnie dzielnice Krakowa z centrum i dalszymi częściami miasta.

Nowa trasa – szybciej i wygodniej do centrum

Budowa nowej linii tramwajowej rozpoczęła się w lipcu 2023 roku. Nowe torowisko o długości 4,5 km połączy Mistrzejowice z centrum Krakowa, umożliwiając mieszkańcom szybszy i bardziej komfortowy dojazd. Jak podkreślają władze miasta, czas przejazdu do centrum skróci się nawet o 12 minut.

Trasa rozpoczyna się na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z Lema i Meissnera, a następnie biegnie przez ulice Meissnera, Młyńską, Lublańską, Dobrego Pasterza, Krzesławicką, Bohomolca, ks. Jancarza aż do przebudowanej pętli Mistrzejowice.

Na trasie powstał także tunel oraz wielopoziomowy węzeł przesiadkowy w okolicy ronda Polsadu, co dodatkowo usprawni przesiadki i podróżowanie po mieście.

„Gigantyczna praca inwestycyjna”

Przed oficjalnym uruchomieniem linii, w sobotę, 19 września, odbędzie się specjalna prezentacja dla mieszkańców.

Naprawdę warto zobaczyć, że została wykonana gigantyczna praca inwestycyjna, mimo tych ogromnych uciążliwości - mówi pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.

Trzy linie tramwajowe na nowym torowisku

Nową trasą pojadą trzy linie tramwajowe: nr 9, 12 i 16.

Najważniejszą z nich będzie linia nr 12, która połączy Osiedle Piastów z Czerwonymi Makami, kursując przez Mistrzejowice, centrum Krakowa, Stare Miasto, Rondo Grunwaldzkie aż do kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Linia będzie kursować co 7,5 minuty i zostanie obsłużona najbardziej pojemnymi tramwajami.

Linia nr 9 połączy Mistrzejowice z Nowym Bieżanowem, a linia nr 16 zapewni szybki dojazd z Pleszowa przez Nową Hutę, Mistrzejowice, tunel pod Dworcem Głównym aż do Dworca Towarowego.

Nowa linia tramwajowa powstała w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszt inwestycji to ponad 1,92 miliarda złotych.

Władze Krakowa szacują, że nowa linia będzie obsługiwać do 2,7 tysiąca pasażerów na godzinę. Dzięki temu mieszkańcy Mistrzejowic, Prądnika Czerwonego i Olszy zyskają szybki, niezawodny i pojemny transport do centrum oraz innych części miasta.

Komunikacyjna rewolucja dla północno-wschodniego Krakowa

Nowa trasa tramwajowa to ogromna zmiana dla mieszkańców północno-wschodnich dzielnic Krakowa. Dotychczas ten obszar był obsługiwany głównie przez autobusy.

Teraz mieszkańcy zyskają bezpośredni dostęp do sprawnej komunikacji tramwajowej, która zapewni przewidywalny czas dojazdu i połączy ich z centrum oraz innymi ważnymi punktami miasta.

