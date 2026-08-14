Rusza remont w centrum Krakowa. Zmiany i utrudnienia od poniedziałku

RMF24

Od poniedziałku, 17 sierpnia, kierowcy i piesi w Krakowie muszą przygotować się na poważne zmiany. Rozpoczyna się remont jednej z głównych arterii miasta – Alei Juliusza Słowackiego, na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Łobzowskiej, w kierunku Nowego Kleparza. Prace potrwają do końca września.

W poniedziałek rusza remont Alei Juliusza Słowackiego – na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Łobzowskiej, w kierunku Nowego Kleparza.

Prace zaczną się od wymiany chodnika. Na czas jego zamknięcia piesi będą mogli przechodzić wyłącznie drugą stroną alei. Następnie wykonawca zajmie się nową opaską krawężnikową po stronie zieleńca rozdzielającego obie jezdnie.

Na sam koniec, etapami, wymieniona zostanie nawierzchnia buspasa oraz jezdni.

Zmiany w ruchu i czasowe zamknięcia

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, „wykonawca będzie starał się ograniczać zajęcie pasa drogowego do niezbędnego minimum, jednak ze względu na zakres robót należy liczyć się z zawężeniami pasów ruchu, a miejscami także z ich czasowym zamknięciem”.

Apel do mieszkańców

Zarząd Dróg apeluje do wszystkich użytkowników drogi o ostrożność i śledzenie oznakowania na miejscu.

Remont Alei Słowackiego potrwa do końca września.