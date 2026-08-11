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Rusza remont kolejnego odcinka zakopianki. Będą utrudnienia i zmiany

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 11 sierpnia (07:32)

Od środy (12 sierpnia) mieszkańców Krakowa i okolic czekają poważne zmiany na jednej z najważniejszych arterii miasta. Drogowcy rozpoczynają remont ulicy Zakopiańskiej – prace obejmą zarówno jezdnię, jak i chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4, w kierunku Myślenic. To oznacza zmianę organizacji ruchu i utrudnienia.

Rusza remont kolejnego odcinka zakopianki. Będą utrudnienia i zmiany
Fot. ZDMK /materiały udostępnione

Kolejne utrudnienia czekają kierowców przejeżdżających przez zakopiankę w Krakowie. 

Od jutra drogowcy rozpoczną prace remontowe na odcinku od skrzyżowania z ul. Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4, w kierunku Myślenic. To oznacza zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia. 

Utrudnienia dla kierowców i pieszych

Największe zmiany dotkną kierowców jadących do Myślenic. 

Od środy jezdnia w kierunku Myślenic zostanie zwężona – odcinkowo – do jednego pasa ruchu. Może to spowodować korki i wydłużyć czas przejazdu przez remontowany odcinek.

Zmiany nie ominą również pieszych. Ruch zostanie skierowany na chodnik po przeciwnej stronie ulicy. 

Remont ma potrwać do końca października, jednak jak podkreślają urzędnicy, „realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych”. 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na znaki oraz stosowanie się do nowej organizacji ruchu. 


Źródło: RMF24
Tagi: Zakopianka
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