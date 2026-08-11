Rusza remont kolejnego odcinka zakopianki. Będą utrudnienia i zmiany

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Od środy (12 sierpnia) mieszkańców Krakowa i okolic czekają poważne zmiany na jednej z najważniejszych arterii miasta. Drogowcy rozpoczynają remont ulicy Zakopiańskiej – prace obejmą zarówno jezdnię, jak i chodnik na odcinku od skrzyżowania z ul. Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4, w kierunku Myślenic. To oznacza zmianę organizacji ruchu i utrudnienia.

Kolejne utrudnienia czekają kierowców przejeżdżających przez zakopiankę w Krakowie.

Od jutra drogowcy rozpoczną prace remontowe na odcinku od skrzyżowania z ul. Kąpielową do wiaduktu nad autostradą A4, w kierunku Myślenic. To oznacza zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia.

Utrudnienia dla kierowców i pieszych

Największe zmiany dotkną kierowców jadących do Myślenic.

Od środy jezdnia w kierunku Myślenic zostanie zwężona – odcinkowo – do jednego pasa ruchu. Może to spowodować korki i wydłużyć czas przejazdu przez remontowany odcinek.

Zmiany nie ominą również pieszych. Ruch zostanie skierowany na chodnik po przeciwnej stronie ulicy.

Remont ma potrwać do końca października, jednak jak podkreślają urzędnicy, „realizacja prac uzależniona od warunków pogodowych”.

Oto najlepsze miasta do życia dla pokolenia Z. Na liście znalazł się Kraków Pokolenie Z, czyli osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem, nie zadowala się już tylko modnymi klubami i restauracjami. Dla młodych mieszkańców miast liczy się coś więcej: poczucie wspólnoty, dostęp do kultury, bliskość natury oraz wygodna…

Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na znaki oraz stosowanie się do nowej organizacji ruchu.