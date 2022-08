We wtorek po długim weekendzie rozpoczął się najbardziej uciążliwy etap remontu ronda Matecznego w Krakowie - jednego z głównych rond i węzłów przesiadkowych na południu miasta. Zmieniono organizację ruchu. Zawieszono kursowanie części linii tramwajowych. Mieszkańcy i kierowcy z którymi rozmawiał o poranku nasz reporter skarżą się na chaos i bałagan.

Okolice ronda Matecznego we wtorek o poranku / Jacek Skóra / RMF FM

CO WARTO WIEDZIEĆ O REMONCIE? TU ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁY

Od dziś rusza remont jednego z najważniejszych rond w Krakowie. Chodzi o rondo Matecznego oraz pobliską ulicę Kamieńskiego.



To potężna inwestycja, dlatego prace przygotowawcze zaczęły się już kilka dni temu. Od 14 sierpnia obowiązują m.in. zmiany w komunikacji miejskiej.



Na rondzie wymieniona zostanie m.in. nawierzchnia oraz torowisko - czytamy na stronie krakow.pl

We wtorek o poranku w rejonie ronda Matecznego tworzyły się potężne korki. Chodzi m.in. o okolice ulic Kamieńskiego, Wielickiej oraz Zakopiańskiej.

Już od 14 sierpnia wyłączono ruch tramwajowy na odcinku "Korona" - "Łagiewniki". Wykonanie tak zwanej "przejazdówki" pozwoli tramwajom na poruszanie się w dwóch kierunkach. Tramwaj dwukierunkowy zapewni dojazd z ronda Matecznego do centrum Krakowa. Od strony Łagiewnik tramwaje będą dojeżdżać do przystanku "Rzemieślnicza".



Dziś - czyli 16 sierpnia - ruszają natomiast zasadnicze prace na rondzie Matecznego. Co trzeba wiedzieć?



na tydzień, od 16 do ok. 22 sierpnia - zamknięta zostanie część północna ronda, ruch dwukierunkowy w relacji Konopnickiej - Kamieńskiego będzie odbywał się częścią południową, zmieniona zostanie lokalizacja przystanku autobusowego w kierunku centrum





/ krakow.pl /

- potem również na tydzień (od ok. 23 do ok. 29 sierpnia) - zamknięta zostanie południowa część ronda, ruch dwukierunkowy w relacji Konopnickiej - Kamieńskiego będzie odbywał się północną częścią, zmieniona zostanie lokalizacja przystanku autobusowego w kierunku ul. Wielickiej:



/ krakow.pl /

- od ok. 29 sierpnia - ekipy wrócą na łącznicę - w trakcie asfaltowania będą one zamknięte. Dla pojazdów będą wyznaczone objazdy: przy pracach na łącznicy w stronę Tischnera ulicami: Puszkarską, Walerego Sławka, Kamieńskiego, z kolei na tej w stronę Kamieńskiego przez rondo Matecznego. Wtedy również będą działać na samej ul. Kamieńskiego - zajmą się chodnikami (wybrane odcinki) oraz wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Puszkarskiej do ronda Matecznego.

/ krakow.pl /

Remont potrwa dwa tygodnie. Tak, aby skończyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.