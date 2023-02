​Zachęcanie do miejskiego rolnictwa, zakupu warzyw na miejskich targowiskach, a tym samym promowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych jest celem projektu "Jadalny Kraków", którego realizację rozpoczynają jednostki miejskie z instytucjami kultury i lokalnymi organizacjami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Kraków, podobnie jak wiele innych miast, boryka się z konsekwencjami zmian klimatycznych, z problemem zaopatrzenia w żywność i energię. Receptą na to może być powrót do naszych korzeni, do miejskiego rolnictwa. Dlatego uruchamiamy projekt 'Jadalny Kraków'. Chcemy w nim m.in. zachęcać do zdrowej diety, do kupowania żywności na miejskich targowiskach, do uprawy własnych warzyw czy ziół" - poinformował prezydent miasta Jacek Majchrowski w mediach społecznościowych.

W ramach projektu odbędą się spotkania, warsztaty, akcje wspólnego sadzenia warzyw w - jak zapowiedział Zarząd Zieleni Miejskiej - zdawałoby się nietypowych miejscach. Akcję promować mają specjalne czarne etykiety z kolorowymi rysunkami roślin oraz nazwą inicjatywy.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu zaplanowano na środę w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej. Tematem ma być rola polityki w rozwijaniu agroekologicznych inicjatyw.

W związku z tą inicjatywą w mediach społecznościowych pojawiły się komentarze pochlebne, ale i takie, w których internauci krytykują urzędników za pozwolenia na "betonowanie miasta" i wydawanie milionów złotych na budowy dróg.