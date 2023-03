Około 10 tygodni potrwa wiosenne sprzątanie Krakowa. MPO wraz z innymi służbami rozpoczyna akcję - poinformował wiceprezydent Andrzej Kulig.

Sprzątanie miasta po zimie / MPO Kraków /

Jak wyjaśnił wiceprezydent sprzątanie nieco się opóźniło ze względu na zmienną pogodę i minusową temperaturę.

Chcemy zrobić to systematycznie. W pierwszej kolejności czyszczone będą główne ciągi drogowe w centrum miasta oraz w Nowej Hucie - zapowiedział Kulig.

Porządkowaniem ulic i chodników w Krakowie zajmuje się 330 osób i 130 zamiatarek, polewaczek i innych pojazdów specjalistycznych, którymi dysponuje MPO.

Nie oznacza to jeszcze definitywnego zakończenia akcji "Zima", ponieważ opady śniegu mogą wystąpić nawet w kwietniu, jednak pogoda pozwala już na regularne oczyszczanie mechaniczne przy użyciu wody bez ryzyka spowodowania gołoledzi.

Szacunkowy koszt pozimowego oczyszczania całego miasta to ok. 5,2 mln zł. Do gruntownego posprzątania jest 2950 km ulic oraz 3 mln m kw. chodników.