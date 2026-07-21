Rodzinny gang narkotykowy rozbity. Szef kierował grupą zza więziennych krat

RMF24

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny gang narkotykowy, który przez lata przemycał do Polski narkotyki z Hiszpanii. W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie zarzuty usłyszało 12 osób, a 9 z nich trafiło do aresztu. Na czele grupy stał mężczyzna, który kierował przestępczym procederem zza więziennych krat.

Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, której trzon stanowili członkowie jednej rodziny.

Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który zza krat kierował gangiem. To właśnie on miał nadzorować cały proceder, wydając polecenia swoim bliskim.

Pranie pieniędzy i narkotyki z Hiszpanii

Według ustaleń śledczych, żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami.

Kolejny krewny zajmował się organizowaniem odbiorców i koordynowaniem sprzedaży. Narkotyki – w tym mefedron, kokaina, marihuana i haszysz – były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii.

Towar trafiał głównie na Śląsk i do Małopolski.

Broń, amunicja i areszty

Podczas przeszukań u podejrzanych policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków oraz broń palną z amunicją.

Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 27 do 53 lat – wszyscy to Polacy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu narkotyków na dużą skalę oraz handlu nimi.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła zarzuty 12 osobom, z czego 9 trafiło do aresztu.