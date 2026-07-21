Rodzinny gang narkotykowy rozbity. Szef kierował grupą zza więziennych krat

Śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, której trzon stanowili członkowie jednej rodziny.
Jak informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada, na czele stał mężczyzna odbywający karę więzienia, który zza krat kierował gangiem. To właśnie on miał nadzorować cały proceder, wydając polecenia swoim bliskim.
Pranie pieniędzy i narkotyki z Hiszpanii
Według ustaleń śledczych, żona szefa grupy odpowiadała za pranie pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami.
Kolejny krewny zajmował się organizowaniem odbiorców i koordynowaniem sprzedaży. Narkotyki – w tym mefedron, kokaina, marihuana i haszysz – były regularnie przywożone do Polski z Hiszpanii.
Towar trafiał głównie na Śląsk i do Małopolski.
Broń, amunicja i areszty
Podczas przeszukań u podejrzanych policjanci znaleźli znaczne ilości narkotyków oraz broń palną z amunicją.
Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 27 do 53 lat – wszyscy to Polacy. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu narkotyków na dużą skalę oraz handlu nimi.
Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła zarzuty 12 osobom, z czego 9 trafiło do aresztu.