Remontowali kamienicę w Krakowie. Odkryli stuletni sekret w ścianie

Niespodziewane znalezisko w sercu Krakowa
Od wiosny trwa modernizacja kamienicy „Pod Kruki” przy Rynku Głównym 25 w Krakowie. Prace prowadzone są przez Międzynarodowe Centrum Kultury, które ma tam swoją siedzibę od 1991 roku. Remont obejmuje przebudowę parteru i piwnic, a jego główny etap ma zakończyć się w listopadzie. To właśnie podczas tych prac robotnicy natrafili na niezwykłe znalezisko – stalowe szyny, ukryte głęboko w ścianach i podłodze jednego z pomieszczeń.
Pancerz, który miał zatrzymać wybuchy
Jak informują przedstawiciele instytucji, odkryte elementy najprawdopodobniej były niegdyś częścią zabezpieczeń skarbca Banku Galicyjskiego dla Handlu i Przemysłu. Bank ten działał pod tym adresem od 1869 roku aż do lat 20. XX wieku.
Odkryte stalowe wzmocnienia nie są przypadkowe. Jak wyjaśnia inżynier budynku dr Mariusz Soczówka, miały one chronić skarbiec przed próbami włamania, które w XIX i na początku XX wieku były częstą plagą banków.
Pomieszczenie skarbca najprawdopodobniej było chronione wzmocnieniami ze stalowych szyn w ścianach, które miały zapobiec typowym wówczas sposobom włamywania się do banków, poprzez np. przekopy, a być może chroniły nawet przed detonacjami mającymi utorować drogę do sejfu – mówi.
Zabytkowe elementy zostaną na miejscu
Szyny odkryto w ścianach i podłodze pomieszczenia, które po zakończeniu remontu ma pełnić funkcję pokoju edukacyjnego. Zgodnie z planami, stalowe elementy pozostaną na swoim miejscu, choć zostaną przykryte ze względu na nową funkcję pomieszczenia. Całość zostanie wyłożona panelami wygłuszającymi, co zapewni komfort podczas zajęć edukacyjnych.
Wielowiekowe dzieje kamienicy „Pod Kruki”
Kamienica „Pod Kruki” to jeden z najważniejszych budynków przy Rynku Głównym w Krakowie. Jej historia sięga XIX wieku, gdy powstała z połączenia dwóch średniowiecznych domów.
W ciągu wieków budynek pełnił różnorodne funkcje – mieściły się tu pałac arystokratyczny, krakowski salon towarzyski, biuro starosty, bank, siedziba władz administracyjnych, wydawnictwo, szkoła tańca czy księgarnia.
Od 1991 roku jest siedzibą Międzynarodowego Centrum Kultury.