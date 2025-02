Za drogo, za mało czasu i nie ma pewności, że rozwiązanie będzie w pełni bezpieczne – to argumenty władz Krakowa, które wycofują się z pomysłu budowy mostu tymczasowego, który miał odkorkować miasto na czas remontu Mostu Grunwaldzkiego.

Jedna z najważniejszych przepraw przez Wisłę zostanie zamknięta dla samochodów i tramwajów 10 maja.

Mamy prawo budowlane, mamy przepisy i nie jesteśmy w stanie tego w tak krótkim terminie zrobić. Po egzaminach dla 8-klasistów, po pisemnych maturach i po majówce wchodzimy z remontem - tłumaczył decyzję wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik.

Zmiany w organizacji ruchu

Remont Mostu Grunwaldzkiego będzie wiązał się ze zmianami w organizacji ruchu. Ich koncepcję przedstawił Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

"Aby zapewnić sprawne przeprowadzenie prac i zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, planowany jest podział na kilka etapów realizacji. Przygotowane zostały założenia organizacji ruchu dla pierwszego z nich" - informują drogowcy.

Remont mostu potrwa dziesięć miesięcy, w tym przez osiem miesięcy nie będą mogły przejeżdżać po nim samochody, a przez sześć także tramwaje.

Pierwszy etap prac rozpocznie się 10 maja i potrwa przynajmniej do wakacji. W ramach tego etapu ruch na moście zostanie całkowicie wyłączony.

W związku z zamknięciem mostu, na ul. Monte Cassino, w rejonie Centrum Kongresowego ICE Kraków zostanie wybudowany tymczasowy przystanek, który umożliwi kursowanie tramwajów w obu kierunkach. Linia tramwajowa będzie prowadziła od ul. Kapelanka, przez ul. Monte Cassino, do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Z ul. Dietla tramwaje zostaną przekierowane na ul. Krakowską. Dodatkowo, na ul. Dietla, przed mostem, zostanie wprowadzona możliwość zawracania dla pojazdów, które nie będą mogły kontynuować jazdy w kierunku Kazimierza z powodu zamknięcia mostu.

Zamknięcie mostu oznacza, że ruch tramwajowy i autobusowy będzie musiał być skierowany przez ul. Kalwaryjską/Limanowskiego do ul. Krakowskiej/Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy.

W ramach prowadzonych prac zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. Linia tramwajowa będzie kursowała z "Czerwonych Maków P+R" do "Ronda Grunwaldzkiego", natomiast linia autobusowa z Łagiewnik przez rondo Grunwaldzkie do pętli na "Powiślu - Nowy Świat". Podczas prowadzonych prac, aby zachować dostęp do przystanku "Orzeszkowa", powstanie linia 784 jako wydłużenie trasy przejazdu autobusu 184.

Sugerowana trasa objazdowa dla ruchu kołowego będzie prowadzić trzecią obwodnicą miasta, czyli ulicami Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich. Aby to rozwiązanie było funkcjonalne, konieczna będzie modyfikacja sygnalizacji świetlnej na rondzie Grunwaldzkim, na rondzie Matecznego oraz w rejonie przystanku "Korona". Z kolei sygnalizacja na Stradom, Dietla i Krakowskiej zostanie wyłączona.

Pojazdy wjeżdżające do Krakowa od północy przez al. 29 Listopada będą kierowane na Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

Most Grunwaldzki - jedna z najważniejszych arterii miasta

Remont Mostu Grunwaldzkiego to jedna z najważniejszych inwestycji w Krakowie w ostatnich latach. Mieszkańcy obawiają się korków i paraliżu miasta.

Urzędnicy podkreślają, że Most Grunwaldzki jest w złym stanie i docelowo wymaga całkowitej rozbiórki. Według ekspertyz Politechniki Krakowskiej z przeprawy można bezpiecznie korzystać do 2038 roku. Remont pozwoli na kilkanaście lat użytkowania.