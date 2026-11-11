Ranny policjant z Krakowa przeszedł kolejną operację. Lekarze: Potrzebny mu spokój

RMF24

Krakowscy lekarze zakończyli w środę wieczorem pierwszą z zaplanowanych operacji rekonstrukcji dłoni u jednego z policjantów rannych w wyniku sobotniego zamachu. Chodzi o starszego posterunkowego Artura Morańskiego, który został ciężko ranny podczas sobotniego zamachu w Krakowie.

St. posterunkowy Artur Morański. Obok: kwiaty w miejscu postrzelenia przez policję i zatrzymania zamachowca przy skrzyżowaniu ul. Dietla i Stradomskiej w Krakowie (Fot. Art Service).

St. posterunkowy Artur Morański. Obok: kwiaty w miejscu postrzelenia przez policję i zatrzymania zamachowca przy skrzyżowaniu ul. Dietla i Stradomskiej w Krakowie (Fot. Art Service). / PAP

27-letni policjant Artur Morański, dwukrotnie postrzelony w sobotnim zamachu, w środę przeszedł operację w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.

Dzisiaj wykonaliśmy zabieg rewizji ran i zespolenia łokcia. Jest to przygotowanie pacjenta do kolejnych zabiegów, będzie przynajmniej jeden – powiedział dziennikarzom po operacji Paweł Maleta, kierownik oddziału chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu i replantacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Stan stabilny, ale ciężki

Według lekarza stan pacjenta jest stabilny, ale ciężki – związane jest to przede wszystkim z urazem klatki piersiowej, operowanym wcześniej w Szpitalu Specjalistycznym im. Narutowicza. W Szpitalu Wojskowym 27-latka czeka wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki.

Stan pacjenta jest na pewno ciężki. Jest to ciężki uraz. Przede wszystkim chodzi o klatkę piersiową. Pacjent został po zabiegu od razu wybudzony, co też świadczy o tym, że stan jest na tyle dobry, że anestezjolodzy pozwolili sobie na to. Pacjent jest na pewno zmęczony, wymaga odpowiedniej ilości wypoczynku - mówił Paweł Maleta.

Portrety policjantów, którzy obezwładnili i zatrzymali napastnika, wiszą w oknach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Jak dodał, przed funkcjonariuszem przynajmniej jedna duża operacja i być może kilka mniejszych zabiegów, dlatego ważny jest odpoczynek i regeneracja organizmu pomiędzy interwencjami chirurgicznymi.

Są dalsze plany i liczymy, że będzie miał jak najlepszą funkcję tej kończyny – zaznaczył Maleta. Według niego, jeśli leczenie rany klatki piersiowej i kontynuacja leczenia kończyny będzie przebiegać pozytywnie, to pacjent prawdopodobnie pozostanie w tym szpitalu już do odzyskania zdrowia.

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Kluczowy jest spokój

Dyrektor Szpitala Wojskowego dr hab. Bartłomiej Guzik zaznaczył, że kluczowym elementem powrotu Artura Morańskiego do zdrowia, pełnej sprawności, a finalnie powrotu do policyjnej służby jest zapewnienie mu spokoju. Naszym celem jest zapewnienie mu tego – podkreślił.

W pierwszych operacjach ratujących życie policjanta – zastrzegł dyrektor – postęp był bardzo skokowy, teraz natomiast jest to „żmudna wielogodzinna praca”. Dodał, że mężczyznę czeka długi proces rekonwalescencji.

Naszym celem jest zadbanie, by leczenie, które możemy zaoferować, przyniosło najlepsze efekty – podkreślił dyrektor lecznicy.

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Artur Morański, pochodzący z Powroźnika w gminie Muszyna, wspólnie z partnerem z patrolu Jakubem Kulikiem podjął w sobotę interwencję wobec uzbrojonego napastnika strzelającego do przypadkowych osób na Rynku Głównym. Obaj zostali postrzeleni przez zamachowca i trafili do szpitali.