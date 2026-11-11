Ranny policjant z Krakowa przeszedł kolejną operację. Lekarze: Potrzebny mu spokój

27-letni policjant Artur Morański, dwukrotnie postrzelony w sobotnim zamachu, w środę przeszedł operację w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie.
Dzisiaj wykonaliśmy zabieg rewizji ran i zespolenia łokcia. Jest to przygotowanie pacjenta do kolejnych zabiegów, będzie przynajmniej jeden – powiedział dziennikarzom po operacji Paweł Maleta, kierownik oddziału chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu i replantacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.
Stan stabilny, ale ciężki
Według lekarza stan pacjenta jest stabilny, ale ciężki – związane jest to przede wszystkim z urazem klatki piersiowej, operowanym wcześniej w Szpitalu Specjalistycznym im. Narutowicza. W Szpitalu Wojskowym 27-latka czeka wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki.
Stan pacjenta jest na pewno ciężki. Jest to ciężki uraz. Przede wszystkim chodzi o klatkę piersiową. Pacjent został po zabiegu od razu wybudzony, co też świadczy o tym, że stan jest na tyle dobry, że anestezjolodzy pozwolili sobie na to. Pacjent jest na pewno zmęczony, wymaga odpowiedniej ilości wypoczynku - mówił Paweł Maleta.
Jak dodał, przed funkcjonariuszem przynajmniej jedna duża operacja i być może kilka mniejszych zabiegów, dlatego ważny jest odpoczynek i regeneracja organizmu pomiędzy interwencjami chirurgicznymi.
Są dalsze plany i liczymy, że będzie miał jak najlepszą funkcję tej kończyny – zaznaczył Maleta. Według niego, jeśli leczenie rany klatki piersiowej i kontynuacja leczenia kończyny będzie przebiegać pozytywnie, to pacjent prawdopodobnie pozostanie w tym szpitalu już do odzyskania zdrowia.
Kluczowy jest spokój
Dyrektor Szpitala Wojskowego dr hab. Bartłomiej Guzik zaznaczył, że kluczowym elementem powrotu Artura Morańskiego do zdrowia, pełnej sprawności, a finalnie powrotu do policyjnej służby jest zapewnienie mu spokoju. Naszym celem jest zapewnienie mu tego – podkreślił.
W pierwszych operacjach ratujących życie policjanta – zastrzegł dyrektor – postęp był bardzo skokowy, teraz natomiast jest to „żmudna wielogodzinna praca”. Dodał, że mężczyznę czeka długi proces rekonwalescencji.
Naszym celem jest zadbanie, by leczenie, które możemy zaoferować, przyniosło najlepsze efekty – podkreślił dyrektor lecznicy.
Ranna 27-latka przewieziona do szpitala w Warszawie
Zaznaczył, że z tego powodu we wtorek ze Szpitala Wojskowego do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie została przetransportowana 27-letnia Polka ranna w ataku na Rynku Głównym. Według niego to wiodący ośrodek w Europie pod względem chirurgii wątroby.
Artur Morański, pochodzący z Powroźnika w gminie Muszyna, wspólnie z partnerem z patrolu Jakubem Kulikiem podjął w sobotę interwencję wobec uzbrojonego napastnika strzelającego do przypadkowych osób na Rynku Głównym. Obaj zostali postrzeleni przez zamachowca i trafili do szpitali.