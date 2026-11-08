Ranny policjant z Krakowa pilnie potrzebuje krwi. Jak można pomóc?

RMF24

Jakub Kulik, jeden z dwóch policjantów rannych w sobotniej strzelaninie w Krakowie, pilnie potrzebuje krwi. Funkcjonariusz ma grupę AB Rh+ - osoby, które mogą pomoc, proszone są o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa.

Starszy posterunkowy Jakub Kulik to były żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, który niedawno zakończył służbę wojskową i wstąpił do policji. W sobotę został ciężko ranny w wymianie ognia z zamachowcem w Krakowie.

„Jakub jest bohaterem, który ratował innych, a teraz to on potrzebuje wsparcia. Potrzebna jest krew grupy AB Rh+. Dlatego zwracamy się do wszystkich żołnierzy, pracowników wojska, rodzin oraz ludzi dobrej woli – jeśli możecie oddać krew, pomóżcie Jakubowi!” - napisała jednostka na Facebooku.

Przy oddawaniu krwi należy zaznaczyć, że jest ona przeznaczona dla Jakuba Kulika, policjanta.

„Stanęli oko w oko z terrorystą”

O ciężko rannych policjantach - starszych posterunkowych Jakubie Kuliku i Arturze Morańskim - wspomniał w sobotę wieczorem premier Donald Tusk. „Uratowali prawdopodobnie wiele ludzkich istnień, nie zważając na ryzyko utraty życia. Ich stan jest poważny, ale są pod bardzo dobrą opieką. Cała Polska trzyma za Was kciuki” - napisał szef rządu na platformie X.

„Gdyby nie oni, liczba ofiar dzisiejszej masakry w Krakowie byłaby niewyobrażalna” - podkreślił z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. „Stanęli oko w oko z terrorystą strzelającym z broni automatycznej, poszli na wymianę ognia i powstrzymali mordercę własnym ciałem. Jeden z nich po trzech postrzałach walczy w szpitalu o życie, drugi także jest ranny. Bezgraniczne bohaterstwo. To są nasi bohaterowie. Czapki z głów przed polskimi policjantami. Panowie, musicie wygrać tę walkę, cała Polska jest z Wami” - dodał.

Oprócz apeli o krew dla poszkodowanych, w Internecie pojawiają się też zbiórki pieniędzy na wsparcie dla bohaterskich funkcjonariuszy.

Strzelanina w centrum Krakowa

W sobotniej strzelaninie w centrum Krakowa, m.in. na Rynku Głównym, zginęło co najmniej 6 osób, a 16 zostało rannych - w tym sprawca, który został postrzelony przez policjantów i trafił do szpitala.

Napastnik to 24-letni mieszkaniec Ostrowa Świętokrzyskiego, który - jadąc czarnym Subaru - otworzył ogień do przypadkowych ludzi. Kilka godzin po strzelaninie w jego domu znaleziono ciała rodziców i siostry.