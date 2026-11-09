Pytania o zmiany w dostępie do broni po tragedii w Krakowie. Mroczek: Będziemy analizować

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Po tragicznych sobotnich wydarzeniach w Krakowie rozpoczęła się dyskusja o procedurach dotyczących dostępu do broni. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek podkreślił, że wszelkie procedury zostaną przeanalizowane w trakcie spotkania z przedstawicielami służb. Pytany, czy Michał O. dostał pozwolenie na broń kilka miesięcy przed zamachem, odpowiedział, że nie ma takiej informacji i dodał: „To jest jedna z podstawowych informacji, która jest prosta do ustalenia”.

Broń czarnoprochowa będzie ewidencjonowana?

Wiceszef MSWiA zaznaczył, że spotkanie odbędzie się o godzinie 10. Będziemy analizować to wszystko, co już jest ustalone, co się wiąże z naszymi procedurami - zaznaczył Mroczek.

Jeszcze przed tragedią w Krakowie zostały przygotowane regulacje dotyczące dostępu do broni czarnoprochowej, z której - jak zauważył - na przestrzeni ostatnich lat dokonano wielu zabójstw.

W tej chwili nie ma nie tylko obowiązku pozwolenia na tę broń, ale w ogóle jej ewidencjonowania i będziemy starali się, bo to jest decyzja parlamentu, wprowadzić obowiązek ewidencjonowania tej broni - zapowiedział.

Pytany o to, czy są planowane zmiany w przepisach w sprawie broni posiadanej przez osoby, które mają pozwolenie na broń odparł, że w takich przypadkach „procedura jest dosyć rygorystyczna”.

Posiadanie broni wymaga pozwolenia. W trakcie postępowania dotyczącego wydania tego pozwolenia trzeba przejść badania (...), ale przeanalizujemy jeszcze (procedurę) - powiedział.

Wnętrze samochodu straży miejskiej w pobliżu miejsca zatrzymania sprawcy ataku przy ulicy Stradomskiej w Krakowie (fot. Art Service) / PAP

Mroczek o badaniach Michała O. „Ważny element oceny”

Mroczek przypomniał, że w Sejmie toczy się dyskusja na temat dostępu do broni do celów ochrony osobistej. Dodał, że chodzi o kwestię aktualizacji badań.

Zapytany o to, czy może potwierdzić informację o tym, że sprawca uzyskał pozwolenie na broń „raptem kilka miesięcy przed tragedią” powiedział, że nie ma takiej informacji.

To jest jedna z podstawowych informacji, która jest prosta do ustalenia, bo pozwolenie wydaje właściwy komendant wojewódzki policji - powiedział.

Dodał, że taka informacja jest ważna z punktu widzenia dokonania analizy tego, jak przebiegał proces uzyskania przez niego pozwolenia na broń.

To jest zresztą informacja dotycząca właśnie jego zachowania, motywacji. Jeżeli przechodził te badania kilka miesięcy temu, to one są ważnym elementem oceny jego zachowania, jego profilu - ocenił Mroczek.

Michał O. nie żyje

Małopolska policja poinformowała w poniedziałek, że sprawca sobotniego ataku na Rynku Głównym w Krakowie zmarł nad ranem w szpitalu.

Przed śmiercią napastnika prokuratura zapowiadała analizę materiału dowodowego pod kątem przedstawienia mu zarzutów oraz ewentualnego skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie. Jego stan zdrowia określano wówczas jako krytyczny.