RMF24

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Kraków uruchomił internetową wyszukiwarkę, dzięki której opiekunowie zaginionych psów i kotów mogą sprawdzić, czy ich zwierzę zostało odnalezione martwe. Narzędzie działa na miejskiej stronie i pozwala zweryfikować numer mikroczipa w bazie.

Wystarczy wpisać numer czipa

Nowa usługa jest dostępna pod adresem www.krakow.pl/identyfikacjazwierzat. Aby skorzystać z wyszukiwarki, należy wpisać numer mikroczipa wszczepionego psu lub kotu.

Jeśli numer znajduje się w miejskiej bazie zwierząt znalezionych martwych, opiekun może uzyskać informację o losie pupila. Ma to ograniczyć konieczność samodzielnego przeglądania wykazów i ułatwić dostęp do trudnych, ale istotnych wiadomości.

Zaginięcie zwierzęcia wiąże się zwykle z ogromnym stresem i niepewnością. Poszukiwania nie zawsze przynoszą szczęśliwy finał, a brak jakichkolwiek informacji o psie czy kocie może dodatkowo potęgować niepokój.

Jak podkreśla miasto, nowe narzędzie ma pomóc mieszkańcom szybciej ustalić, czy zaginione zwierzę trafiło do miejskiej ewidencji.

Czip musi być zarejestrowany

Przy tej okazji Kraków przypomina o znaczeniu mikroczipowania zwierząt. Sam czip nie wystarczy — jego numer powinien zostać wpisany do odpowiedniej bazy, razem z aktualnymi danymi opiekuna.

Warto pamiętać o ich aktualizacji m.in. po zmianie telefonu lub adresu. To zwiększa szanse na szybkie ustalenie właściciela, gdy pies lub kot zostanie odnaleziony.