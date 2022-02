W ciągu sześciu lat realnie cztery, pięć skarg rodziców na bezprawne działanie organizacji pozarządowych wpłynęło do małopolskiego kuratorium oświaty – poinformowali posłowie Koalicji Obywatelskiej po kontroli w Kuratorium Oświaty w Krakowie. Pudełka, w których miało znajdować się tysiące skarg od rodziców okazały się puste - napisała na swoim twitterowym profilu Krystyna Szumilas. Politycy przedstawili podczas konferencji prasowej wyniki kontroli poselskiej, którą przeprowadzili w małopolskim kuratorium.

Parlamentarzyści 4 lutego wszczęli kontrolę w małopolskim kuratorium w związku z planowaną nowelizacją Prawa oświatowego - jeśli zmiany wejdą w życie, to kurator, a nie dyrekcja szkoły, będzie decydował o tym, jakie organizacje pozarządowe będą mogły prowadzić zajęcia w szkołach.



Od rana porządku przed siedzibą kuratorium pilnowała policja. Wystąpienie posłów próbowały zakłócić grupy poparcia dla Barbary Nowak i antyszczepionkowcy. Wśród haseł pikietujących były m.in. "Nie dla deprawacji w szkołach", "Stop manipulacji mediano-politycznej".

Liczba skarg nie 400, a... 4

Parlamentarzyści krytykowali małopolską kurator za poparcie nowelizacji Prawa oświatowego i za wypowiedź o tym, że ok. 400 skarg wpłynęło na bezprawne działania organizacji pozarządowych w szkołach.



To małopolskie kuratorium było inspiracją do kontroli. Kurator Barbara Nowak w jednym z wywiadów powiedziała, że ok. 400 skarg zostało przesłanych od rodziców na działanie bezprawne organizacji pozarządowych w szkołach. Jak się okazało, wyczytała to w raporcie Ordo Iuris i fundacji ‘Rodzice chronią dzieci’. Nie przeprowadziła kontroli, nie sprawdziła, czy te dane są prawdziwe (...). Powiedziała, że wierzy Ordo Iuris - mówiła Krystyna Szumilas.



Jak poinformowała, kontrola posłów wykazała, w ostatnich sześciu latach realnie cztery, pięć skarg wpłynęło do małopolskiego kuratorium w związku z działaniem organizacji pozarządowych w szkołach.



To było podstawą lex Czarnek - powiedziała Szumilas, oceniając, że lex Czarnek "jest oparte na kłamstwie" i zabiera rodzicom prawo do decydowania o zajęciach pozalekcyjnych.

Głosy przeciwko wchodzeniu do szkół organizacji w większości anonimowe

Małopolska kurator Barbara Nowak udostępniła parlamentarzystom dokumenty zawarte w licznych pudełkach. Dziennikarzom przekazała, że do kuratorium wpłynęło ok. 50 tys. głosów (e-maili, pocztą tradycyjną, telefonicznie) protestu przeciwko wchodzeniu do szkół osób i organizacji bez wcześniejszej zgody rodziców. 32 tys. spośród tych sygnałów to e-maile przysłane w latach 2019-2021.

Większość z nich jest anonimowa i bez innych danych, które pozwoliłby zaliczyć je oficjalnie jako skargi. "Pod koniec kontroli okazało się, że pudła w których miały być skargi rodziców są PUSTE. Taki żart pani kurator" - napisała Krystyna Szumilas na swoim twitterowym profilu, zamieszczając zdjęcie pudeł.

Kontrolę poselską rozpoczęli także posłowie Lewicy

Wcześniej na własną konferencję prasową zaprosiła dziennikarzy małopolska kurator oświaty Barbara Nowak - tematem spotkania było lex Czarnek.

Barbara Nowak zaapelowała także w poniedziałek do prezydenta RP Andrzeja Dudy, aby podpisał lex Czarnek. Panie prezydencie, bardzo prosimy, by można było zadbać, aby nasze dzieci w polskich szkołach były bezpieczne. Od ich edukacji, wychowania, zależy, jaka ta Polska będzie. Lex Czarnek jest ustawą, która efektywnie uchroni dzieci - zaapelowała Barbara Nowak za pośrednictwem mediów na poniedziałkowej konferencji prasowej.

W poniedziałek odrębną kontrolę w małopolskim kuratorium rozpoczęli też posłowie Lewicy - także celem sprawdzenia, ile małopolska kurator otrzymała skarg od rodziców w związku z bezprawnym działaniem organizacji pozarządowych w szkołach.



A tak działania posłów skomentowała w mediach społecznościowych kurator Nowak. "POLSKA 33 lata po obaleniu PRL. Małopolską Kurator Oświaty (córkę żołnierza AK), przychodzą rozliczać ze współpracy z rodzicami uczniów, spadkobiercy komuny w linii ideologicznej @dgpopiolek @AgaBak i rodzinnej @m_gdula syn wicemin. Kiszczaka, członka KC PZPR Koszmar historyka" - napisała na Twitterze.





Co zakłada "lex Czarnek"?

13 stycznia Sejm uchwalił nowelizację Prawa oświatowego, nazywaną przez krytyków "lex Czarnek". Zwiększa ona rolę kuratorów oświaty i zmienia zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych.



Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o ich planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii.

Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia. Pełnoletni uczniowie będą mogli samodzielnie przygotować taką zgodę. Z procedury wyłączono organizacje harcerskie.

Jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać dyrektora do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor w dalszym ciągu nie będzie stosował się do zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie, bez wypowiedzenia, dyrektora w czasie roku szkolnego. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. Nowelizacja nie przewiduje drogi odwołania się.