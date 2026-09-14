Przedterminowe wybory prezydenta Krakowa. Najważniejsze informacje i terminy

RMF24

W niedzielę, 27 września, mieszkańcy Krakowa staną przed ważnym wyborem – zdecydują, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 7:00 do 21:00. Sprawdziliśmy, kto może wziąć udział w wyborach, jakie udogodnienia przygotowano dla wyborców i kiedy odbędzie się ewentualna druga tura głosowania.

27 września to ważny dzień dla Krakowian. Mieszkańcy stolicy Małopolski pójdą do urn i wybiorą nowego włodarza miasta. To pokłosie majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego.

Wybory odbędą się w godz. 7.00 - 21.00.

Kto może głosować w Krakowie?

Aby oddać głos w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa, trzeba być osobą stale zamieszkującą na terenie miasta.

W tych wyborach nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zatem zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców – informują urzędnicy.

Jeśli jeszcze ktoś nie zgłosił swojego stałego pobytu w Krakowie, może to zrobić składając odpowiedni wniosek w Wydziale Spraw Administracyjnych. Wnioski można składać w różnych lokalizacjach, w zależności od dzielnicy zamieszkania.

Dzielnice I–VII (Śródmieście, Krowodrza): Al. Powstania Warszawskiego 10

Dzielnice VIII–XIII (Podgórze): ul. Wielicka 28A

Dzielnice XIV–XVIII (Nowa Huta): Os. Zgody 2

Godziny przyjmowania wniosków różnią się w zależności od dnia tygodnia, dlatego warto sprawdzić szczegóły przed wizytą w urzędzie. Swoje dane można również zweryfikować online dzięki e-usłudze Ministra Cyfryzacji.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów

Wyborcy z niepełnosprawnościami mogą zmienić miejsce głosowania, jeśli ich lokal wyborczy nie jest dostosowany do ich potrzeb. Wniosek należy złożyć do 24 września w odpowiedniej lokalizacji urzędu, zależnie od dzielnicy zamieszkania.

W trakcie głosowania osoby z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc innej osoby, nawet niepełnoletniej. Pomoc ta może mieć wyłącznie techniczny charakter – nie wolno sugerować sposobu głosowania ani głosować za wyborcę.

Komisja natomiast jest obowiązana, na prośbę takiego wyborcy, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych – przypominają urzędnicy.

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

Do 14 września osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy (osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat) mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziano także nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille’a.

Do 18 września można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Bezpłatny transport do lokali wyborczych

Osoby starsze i z niepełnosprawnościami, które mają trudności w poruszaniu się, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie od 21 do 25 września w godzinach 8:00–15:00 oraz w dniu wyborów od 7:00 do 21:00 pod numerami: 12 323 32 40 oraz 12 616 50 76.

„Pamiętaj – tylko osoby zameldowane na stałe w Krakowie lub ujęte w stałym obwodzie głosowania będą mogły oddać swój głos w tych wyborach” - przypominają urzędnicy.

Co jeśli nie będzie rozstrzygnięcia w pierwszej turze?

Jeśli w zaplanowanych na 27 września przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż 50 proc. ważnie oddanych głosów, o wyborze nowego włodarza miasta zadecyduje druga tura głosowania. Do dogrywki przechodzą tylko dwie osoby – ci kandydaci, którzy w pierwszej turze zdobyli największą liczbę głosów.

Zacięty bój o władzę w Krakowie. Liderów sondażu dzieli 0,5 pkt proc. Szykuje się zacięta walka o fotel prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) cieszy się 17,6 proc. poparcia i zajmuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu IBRiS. Depcze mu po piętach Monika Piątkowska (Koalicja Obywatelska), na…

Kiedy odbędzie się dogrywka?

Ponowne głosowanie zostanie przeprowadzone dokładnie czternaście dni po pierwszej turze. Oznacza to, że jeśli będzie potrzebna druga tura, mieszkańcy Krakowa ponownie pójdą do urn w niedzielę, 11 października 2026 roku.

W drugiej turze nie obowiązuje już wymóg zdobycia bezwzględnej większości. Prezydentem Krakowa zostanie ten kandydat, który otrzyma zwykłą większość głosów, czyli po prostu więcej głosów niż jego konkurent.