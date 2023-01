Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostało zapisana w tegorocznym budżecie miasta. W najbliższych miesiącach spodziewane jest uzyskanie pozwolenia na budowę - poinformował Urząd Miasta Krakowa.

Zatrzymanie tramwajów na ul. Zwierzynieckiej /

Przebudowa torowiska jest konieczna ze względy na jego stan techniczny. Zwłaszcza latem, przy wysokich temperaturach, bardzo często w górę "wyskakują" szyny, co wymaga doraźnych interwencji ekip remontowych.

Remont miał być przeprowadzony już kilka lat temu. Ale firma projektowa miała problemy finansowe, które doprowadziły do jej bankructwem. Pieniądze zarezerwowane w budżecie na to zadanie przesunięto na modernizację ciągu ulic: Królewska, Podchorążych, Bronowicka.

Do opracowania dokumentacji dla przebudowy ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej wybrana została nowa firma, ale konieczne były m.in. uzgodnienia z ministerstwem infrastruktury, co wydłużyło cały proces. W 2022 r. radni sejmiku zdecydowali, że ulica Kościuszki przestała być drogą wojewódzką, co spowodowało konieczność połączenia przebudowy ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki w jedno zadanie.

Obecnie projektant jest w trakcie nanoszenia zmian w projekcie. Inwestycja została wpisana do budżetu na rok 2023 jako jedno z przedsięwzięć w ramach modernizacji torowisk tramwajowych - poinformował Urząd Miasta.

Prace powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku.