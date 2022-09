Wstrzymanie dostaw soli drogowej z Białorusi i Ukrainy do Polski jest przyczyną ponad 40-procentowych braków tego produktu na polskim rynku. Ceny soli drogowej wzrosły - w porównaniu do czasu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie - z około 350 zł do ponad 800 zł za tonę.

Sól drogowa w Krakowie / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX Krajowi producenci soli drogowej zapewniają niespełna 55 procent zaopatrzenia, pozostała część pochodziła z importu - głównie z Ukrainy i Białorusi. Od wybuchu wojny w Ukrainie, Polska nie tylko nie kupuje soli od Ukrainy, ale wręcz to ukraińskie podmioty próbują kupić sól na polskim rynku. Kopalnie w Ukrainie zostały zbombardowane przez Rosja. Największym producentem soli w Polsce jest Kopalnia Soli "Kłodawa" (ponad 41 proc. ogólnopolskiego zapotrzebowania) i KGHM Polska Miedź Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice (13,5 proc.).

Zużycie soli drogowej jest uzależnione od intensywności zimy. O sytuacji polskiego rynku soli drogowej - i zaopatrzeniu w ten surowiec w Krakowie - mówi Piotr Odorczuk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (MPO): Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dostępność soli drogowej w Polsce: Przedstawiciel MPO informuje, że Kraków ma zmagazynowane już 15 tysięcy ton soli, do października będziemy mieli w magazynach 19 tysięcy ton: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sól drogowa w Krakowie: Sól drogowa / Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX Jaka jest sytuacja polskich samorządów, jeśli chodzi o zaopatrzenie w sól drogową? Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polskie samorządy a sól drogowa: Dokupienie soli drogowej na zimę może być w Krakowie niezbędne: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dokupienie soli drogowej: Ceny soli drogowej wzrosły w minionych miesiącach ponad dwa razy: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ceny soli drogowej: Niektóre polskie gminy mają problem z solą drogową: Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Problem z solą drogową w gminach Sól drogowa w Krakowie Przemysław Błaszczyk / RMF MAXX Zobacz również: Zimą do myjni? Tak! Proste rady na przedłużenie życia samochodu

Magistrat: To najdroższa zima w historii Krakowa