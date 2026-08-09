Prezydent zapowiada w Skawinie. „Pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie”

RMF24

Regularne spotkania z Polakami podczas drugiego roku prezydentury zapowiedział w niedzielę w Skawinie (woj. małopolskie) prezydent Karol Nawrocki. „Pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie” – mówił w trakcie spotkania z mieszkańcami.

Dzisiaj w Skawinie jest moje pierwsze spotkanie z Polkami i Polakami poza Warszawą, po roku od zaprzysiężenia. Stąd, ze Skawiny, w całą Polskę idzie przekaz, że ten drugi rok prezydentury będzie dokładnie taki sam. Będę jeździł po Polsce, spotykał się z Polakami – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent jest dla Polek i dla Polaków. Musi i będzie się z nimi spotykał. A żyrandole i pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie – zaznaczył.

Nawrocki mówił również o potrzebie wspierania samorządów i inwestycji lokalnych. Wskazał, że funkcjonowało to dobrze za czasów rządów PiS. Zapowiedział działania na rzecz powrotu programów skierowanych do gmin i powiatów. Jego zdaniem rozwój zarówno mniejszych miejscowości, jak i dużych miast jest warunkiem budowy silnej Polski.

Plan 21? „Będę go realizował konsekwentnie”

Prezydent odniósł się także do realizacji swojego „Planu 21”, przedstawionego podczas kampanii wyborczej. Mnie zobowiązuje Plan 21 i nawet jak w ciągu roku nie zrealizowałem go w całości, bo to trudne wobec tej sytuacji, to będę go realizował konsekwentnie każdego miesiąca i każdego roku, bo to wam obiecałem – mówił.

Nawrocki podkreślił, że w swojej działalności prezydenckiej chce być „bezpiecznikiem tam, gdzie prawo będzie niszczone”. Jak zaznaczył, podpisał dotąd 259 ustaw, ale korzystał również z prawa weta, m.in. wobec podwyżki podatków. Nie będę nakładał kolejnych danin na Polki i Polaków tylko dlatego, że minister finansów nie radzi sobie z finansami publicznymi – powiedział.

Mówiąc o wyborach parlamentarnych w 2027 roku, wyraził nadzieję na współpracę z przyszłą większością parlamentarną w kwestiach rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli.

Karol Nawrocki w trakcie kampanii w wyborach prezydenckich przedstawił program wyborczy (tzw. „Plan 21”) zawierający 21 postulatów opartych na czterech głównych kategoriach pod hasłami: rozwój, normalne państwo, bezpieczna Polska, dobrobyt. Wśród haseł pojawiały się m.in. niższe i prostsze podatki, waloryzacja emerytur, zastopowanie Zielonego Ładu i paktu migracyjnego, rozwój CPK, energii atomowej i portów, wsparcie dla rolnictwa po utworzenie Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych.

Sporna droga S7

Prezydent odniósł się także do sporu dotyczącego planowanego przebiegu drogi S7 między Krakowem a Myślenicami. Przyznał, że nie jest w stanie podać w tej sprawie jasnego rozwiązania, ale „trzeba słuchać mądrości samorządów, obywateli i narodu”.

Nie można ich dzielić, nie można dzielić jednej gminy przeciwko drugiej gminie, jednego powiatu przeciwko drugiemu powiatowi – zaznaczył.