Prezydent Karol Nawrocki przejdzie w marszu ciszy w Krakowie po sobotniej strzelaninie

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w marszu ciszy w Krakowie. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Marsz przejdzie dziś o godz. 20:00 morderczą trasą, jaką przemieszczał się 24-letni Michał Oksiński, który w sobotę 7 listopada zastrzelił na Rynku Głównym 6 osób, a ranił 15. Potem w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odkryła 2 zabite koty i 3 ciała - rodziców i siostry zamachowca.

Oprócz prezydenta w Krakowie ma być dziś również premier Donald Tusk.

Marsz ciszy i księga kondolencyjna. Gesty jedności i pamięci po tragedii w Krakowie O godz. 9:00 w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych zostanie wyłożona księga kondolencyjna poświęcona pamięci ofiar sobotniego ataku na Rynku Głównym. Wieczorem przez miejsca, w których doszło do tragedii, przejdzie marsz ciszy.…

Premier Donald Tusk ma przyjechać do Krakowa. Wieczorem marsz ciszy po strzelaninie na Rynku Głównym „Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wcześniej Katarzyna Kolenda-Zaleska z TVN ustaliła, że szef rządu będzie obecny na Rynku Głównym. Przejdzie tam masz ciszy.

Requiem dla Krakowa po ataku na Rynku Głównym 7 listopada

W sobotę 7 listopada około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał Oksiński, wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, na głowie miał kask. Zabił 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15. Wśród poszkodowanych są dwaj policjanci. W bagażniku miał - jak się dzisiaj okazało - dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Miał wydane pozwolenie na broń sportową.

Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała i wiele jednostek broni. To rodzice i siostra 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł o godz. 4:30 dziś w jednym z krakowskich szpitali. O godz. 20:00 trasą zabójczego rajdu strzelca przejdzie w Krakowie marsz ciszy w ramach oddania hołdu ofiarom.

Skrzyżowanie ul. Dietla i Stradomskiej blisko Rynku Głównego w Krakowie, fot. Przemek Błaszczyk, RMF MAXX / RMF MAXX