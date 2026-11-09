Prezydent Karol Nawrocki przejdzie w marszu ciszy w Krakowie po sobotniej strzelaninie

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w marszu ciszy w Krakowie. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Bartosz Grodecki. Marsz przejdzie dziś o godz. 20:00 morderczą trasą, jaką przemieszczał się 24-letni Michał Oksiński, który w sobotę 7 listopada zastrzelił na Rynku Głównym 6 osób, a ranił 15. Potem w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odkryła 2 zabite koty i 3 ciała - rodziców i siostry zamachowca.
Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała i wiele jednostek broni. To rodzice i siostra 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł o godz. 4:30 dziś w jednym z krakowskich szpitali. O godz. 20:00 trasą zabójczego rajdu strzelca przejdzie w Krakowie marsz ciszy w ramach oddania hołdu ofiarom.