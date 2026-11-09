Prezydent Karol Nawrocki przejdzie w marszu ciszy, potem odwiedzi rannego policjanta

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w marszu ciszy w Krakowie. Przejdzie on dziś o godz. 20:00 kawałkiem morderczej trasy, jaką przemieszczał się 24-letni Michał Oksiński, który w sobotę 7 listopada zastrzelił na Rynku Głównym 6 osób, a ranił 15. Potem w jego mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odkryła 2 zabite koty i 3 ciała - rodziców i siostry zamachowca. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, który był naszym gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zdradził także, że prezydent po marszu odwiedzi jednego z rannych policjantów.

Oprócz prezydenta w Krakowie ma być dziś również premier Donald Tusk.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, który był naszym gościem w Popołudniowej rozmowie w RMF FM zdradził także, że prezydent po marszu odwiedzi jednego z rannych policjantów.

Marsz ciszy i księga kondolencyjna. Gesty jedności i pamięci po tragedii w Krakowie O godz. 9:00 w holu Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych zostanie wyłożona księga kondolencyjna poświęcona pamięci ofiar sobotniego ataku na Rynku Głównym. Wieczorem przez miejsca, w których doszło do tragedii, przejdzie marsz ciszy.…

Premier Donald Tusk ma przyjechać do Krakowa. Wieczorem marsz ciszy po strzelaninie na Rynku Głównym „Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wcześniej Katarzyna Kolenda-Zaleska z TVN ustaliła, że szef rządu będzie obecny na Rynku Głównym. Przejdzie tam masz ciszy.

Requiem dla Krakowa po ataku na Rynku Głównym 7 listopada

W sobotę 7 listopada około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał Oksiński, wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, na głowie miał kask. Zabił 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15. Wśród poszkodowanych są dwaj policjanci. W bagażniku miał - jak się dzisiaj okazało - dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Miał wydane pozwolenie na broń sportową.

Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała i wiele jednostek broni. To rodzice i siostra 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł o godz. 4:30 dziś w jednym z krakowskich szpitali. O godz. 20:00 w Krakowie przejdzie marsz ciszy w ramach oddania hołdu ofiarom. Rozpocznie się o godz. 20.00 na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej. Następnie uczestnicy przejdą przed Bazylikę Mariacką. Zakończenie marszu odbędzie się pod Wieżą Ratuszową.

Skrzyżowanie ul. Dietla i Stradomskiej blisko Rynku Głównego w Krakowie, fot. Przemek Błaszczyk, RMF MAXX / RMF MAXX

Nowe fakty ws. rannych dorożkarzy po ataku w Krakowie. „Jak się pozbieramy, wrócimy” W ataku na Rynku Głównym w Krakowie zostało rannych kilku dorożkarzy. Jedna osoba została dziś wypisana ze szpitala, natomiast troje pozostałych rannych woźniców – dwie kobiety i mężczyzna – nadal przebywa w szpitalach. „Po tym wszystkim, jak się…

Kraków w żałobie. Tę trasę przebył zamachowiec

Według ustaleń małopolskiej policji, napastnik na Rynek Główny wjechał ulicą Sławkowską. Na jej wylocie zastrzelonych zostało kilka przypadkowych osób. Następnie przejechał wzdłuż wschodniej pierzei Rynku Głównego, koło Sukiennic. Kolejne dramatyczne sceny rozegrały się przed sklepem przy Rynku Głównym 5, na rogu ul. Siennej, gdzie padły dalsze strzały i ranna została kolejna osoba. Po oddaniu kolejnych strzałów 24-latek skręcił z Rynku w ul. Grodzką, za nim podążał radiowóz policyjny. Rozpoczął się pościg, który prowadził przez jedne z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Krakowa - pl. Wszystkich Świętych i pl. Marii Magdaleny. Zamachowiec kontynuował jazdę Grodzką i Stradomską aż do skrzyżowania z ul. Dietla. Tam pościg się zakończył. Michał Oksiński opuścił samochód i został postrzelony przez funkcjonariuszy.

Rynek Główny w Krakowie, 7/11/2026, fot. WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS / East News

W związku z tymi tragicznymi wydarzeniami prezydent Łukasz Gibała ogłosił żałobę na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Żałoba obowiązuje od niedzieli, 8 listopada, do środy, 11 listopada włącznie. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił żałobę narodową obowiązującą 8 i 9 listopada.