Premier Donald Tusk ma przyjechać do Krakowa. Wieczorem marsz ciszy po strzelaninie na Rynku Głównym

RMF24

„Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem” - napisał na platformie X premier Donald Tusk. Wcześniej Katarzyna Kolenda-Zaleska z TVN ustaliła, że szef rządu będzie obecny na Rynku Głównym. Krakowianie i nie tylko przejdą śladem morderczej trasy 24-letniego strzelca z Ostrowca Świętokrzyskiego, który w sobotę 7 listopada zastrzelił 6 osób i ranił 15. W jego mieszkaniu odkryto natomiast 3 ciała. To rodzice i siostra zamachowca.

Do Krakowa, by wziąć udział w marszu ciszy, przyjedzie dziś również prezydent Karol Nawrocki.

Requiem dla Krakowa po sobotnim ataku na Rynku Głównym

W sobotę 7 listopada około godz. 15 mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, 24-letni Michał Oksiński, wjechał czarnym Subaru na płytę Rynku Głównego w Krakowie, strzelając do przypadkowych spacerowiczów z broni bojowej. Był ubrany w strój taktyczny, na głowie miał kask. Zabił 6 osób: 4 kobiety i 2 mężczyzn. Ranił 15. Wśród poszkodowanych są dwaj policjanci. W bagażniku miał - jak się dzisiaj okazało - dwa karabiny AR-15 i dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji.

Dwaj młodzi mundurowi, narażając własne życie, oddali strzały w kierunku zamachowca i zatrzymali go w pobliżu skrzyżowania ulic Dietla i Stradomskiej. Po strzelaninie w Krakowie służby weszły do jego mieszkania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ujawniono tam 3 ciała i wiele jednostek broni. To rodzice i siostra 24-letniego Michała Oksińskiego, który zmarł o godz. 4:30 dziś w jednym z krakowskich szpitali. O godz. 20:00 trasą zabójczego rajdu strzelca przejdzie w Krakowie marsz ciszy w ramach oddania hołdu ofiarom. Więcej na ten temat poniżej.