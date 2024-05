Praca w charakterze kosmetyczki stanowi spełnienie marzeń wielu kobiet, przy czym realizowanie się w tym zawodzie może rzeczywiście stanowić dochodowy kierunek rozwoju zawodowego. Ofert pracy na stanowisko kosmetyczki zdecydowanie nie brakuje, przy czym warto podkreślić, że dużym uznaniem cieszą się również małe, lokalne salony – własny biznes w branży beauty może wobec tego być dogodną alternatywą dla pracy na etacie. Tak czy inaczej, w pierwszej kolejności kosmetyczka powinna posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne dla wykonywania tego zawodu, który wbrew pozorom nie jest wcale taki prosty.

/ Materiały prasowe

Jakie wymagania trzeba spełnić, by otrzymać pracę jako kosmetyczka? Czy szkoła policealna znacząco zwiększa wartość CV kosmetyczki na rynku pracy? Ile zarabia kosmetyczka w 2024 roku? Gdzie najlepiej szukać pracy w tym charakterze? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale.

Praca jako kosmetyczka - jakie wymagania trzeba spełnić, by otrzymać zatrudnienie?

Zawód kosmetyczki w wielu miastach klasyfikowany jest jako zawód deficytowy, wobec czego wymagania pracodawców względem kandydatek nie będą szczególnie restrykcyjne. Bardzo często nie jest wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku, choć z całą pewnością będzie to dodatkowym atutem.

Zdecydowanie najistotniejsze jest wykształcenie kandydatek. Niezbędne będzie wykształcenie średnie zawodowe lub techniczne zawodowe. Kompleksowo do pracy w zawodzie kosmetyczki może nas przygotować szkoła policealna - warto zapisać się na kierunek technik usług kosmetycznych w Krakowie lub dowolnym innym mieście, dzięki czemu bez większych trudności zdobędziemy wymarzoną pracę.

Istotne w procesie rekrutacji będą także kompetencje miękkie kandydatek - wszak każdego dnia będą one pracować z ludźmi. Do najistotniejszych cech w tym zakresie należy komunikatywność, empatia, poczucie humoru, zdolność do logicznego myślenia i rzetelne wywiązywanie się ze swoich obowiązków.



Kosmetyczka po szkole policealnej - dlaczego warto?

Na rynku dostępnych jest wiele kursów zawodowych, które mogą przygotować nas do pracy w zawodzie kosmetyczki. Prawdą jest, że kosmetyczka powinna stale dbać o rozwój swoich kompetencji i aktualizować swoją wiedzę.

Nie da się jednak ukryć, że pracodawców w pierwszej kolejności zainteresują te CV, w których zawarte informacje potwierdzają jak najbardziej kompleksowe przygotowanie kandydatki do wykonywania zawodu. Wszelkie kompetencje w tym zakresie może zapewnić Ci Szkoła Policealna GoWork - to właśnie dzięki edukacji w tej placówce i zdaniu egzaminu państwowego otrzymasz tytuł technika usług kosmetycznych, bez trudu znajdując później pracę jako kosmetyczka.



Ile zarabia kosmetyczka w 2024 roku?

Zarobki na stanowisku kosmetyczki mogą być uzależnione od wielu czynników - do najistotniejszych z nich należy doświadczenie kandydatki, miejsce pracy czy zakres posiadanych kwalifikacji. Do istotnych kwestii należy także rodzaj umowy na podstawie której kosmetyczka jest zatrudniona, jak i miesięczny czas pracy.

Zarobki kosmetyczek mogą być bardzo różne, zaczynając się od ok. 4 300 złotych brutto miesięcznie w mniejszych miejscowościach (poziom minimalnej krajowej), dochodząc nawet do 10 000 złotych brutto w najbardziej ekskluzywnych salonach Warszawy czy Krakowa.

Wiele kosmetyczek po ukończeniu edukacji w szkole policealnej decyduje się na otwarcie własnego salonu. Trudno przewidzieć na jakie zarobki będą one mogły liczyć - ponownie, wiele zależy tu od miejscowości, w której będziemy prowadzić swoją działalność.



Gdzie najlepiej szukać pracy jako kosmetyczka?

Zdobycie zatrudnienia w charakterze kosmetyczki raczej nie powinno nikomu przysporzyć większych trudności - warto jednak wiedzieć, gdzie można zatrudnienia szukać najskuteczniej. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej efektywną z metod przedstawia skorzystanie z jednego z internetowych portali ogłoszeniowych, takich, jak na przykład GoWork.pl - to właśnie tam najlepsze oferty pracy pojawiają się najprędzej i najliczniej.

Do tradycyjnych metod zaliczymy z kolei Powiatowy Urząd Pracy, agencje zatrudnienia tymczasowego, czy nawet osobistą wizytę w salonie wraz ze swoim CV. Początek zawodowej kariery kosmetyczki można niekiedy wiązać również ze stażem zawodowym.