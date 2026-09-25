Powstanie nowa droga do lotniska w Balicach. Ma być szybciej i łatwiej

RMF24

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 774 połączy Kraków z lotniskiem w Balicach, usprawniając komunikację i ograniczając ruch tranzytowy na istniejących trasach. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele miasta i województwa małopolskiego. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców oraz podróżnych korzystających z portu lotniczego.

Porozumienie w sprawie nowej drogi

Władze Krakowa oraz samorząd województwa małopolskiego podpisały porozumienie dotyczące zarządzania nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 774, prowadzącej do lotniska w Balicach. Dokument reguluje kwestie finansowania oraz realizacji inwestycji, obejmując także fragmenty przebiegające przez teren Gminy Miejskiej Kraków.

Jak podkreślają przedstawiciele samorządu, celem inwestycji jest poprawa dojazdu do portu lotniczego, usprawnienie ruchu w rejonie węzła autostradowego oraz ograniczenie ruchu tranzytowego na obecnych drogach.

Szczegóły przebiegu nowej trasy

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 774 będzie liczył około 3,5 km i przebiegał przez tereny gmin Zabierzów, Liszki oraz Krakowa, równolegle do autostrady A4.

Około 2,5 km trasy zostanie poprowadzone zupełnie nowym śladem, a przebudowa ul. Olszanickiej obejmie niemal kilometr.

Początek trasy zaplanowano w rejonie skrzyżowania DW 774 w Szczyglicach i Balicach, a koniec – na rondzie przy ul. Olszanickiej i ul. Medweckiego w Balicach. W ramach inwestycji powstaną dwa ronda turbinowe, łącznice do węzła autostradowego „Balice II” oraz estakada nad linią kolejową i potokiem Olszanickim.

Fot. krakow.pl

Szybszy i bezpieczniejszy dojazd do lotniska

Budowa nowego odcinka drogi ma przede wszystkim poprawić komunikację w rejonie lotniska Kraków-Balice. Nowa trasa pozwoli lepiej połączyć port lotniczy z autostradą A4 oraz z istniejącą siecią dróg.

Jednym z kluczowych elementów inwestycji będzie wiadukt nad linią kolejową, który umożliwi bezkolizyjny przejazd i ograniczy korki w rejonie ul. Na Lotnisko w Balicach.

