Poważny wypadek na zakopiance. Są ranni, występują utrudnienia

Wypadek na zakopiance
Do poważnego wypadku na zakopiance - drodze krajowej nr 7 - doszło dziś ok. godz. 6:20.
Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego. Ranne są trzy osoby.
Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Nasi Słuchacze i Czytelnicy informują nas na Gorącą Linię RMF FM, że na trasie utworzył się już kilkukilometrowy korek.
Utrudnienia potrwają co najmniej dwie godziny, a więc do ok. 8:30.