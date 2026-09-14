Poważny wypadek na zakopiance. Są ranni, występują utrudnienia

RMF24

Trzy osoby zostały ranne w wypadku na zakopiance. W Małopolsce w pobliżu Jawornika - między Krakowem a Myślenicami - samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu. W kierunku Zakopanego zablokowany jest prawy pas.

Wypadek na zakopiance

Do poważnego wypadku na zakopiance - drodze krajowej nr 7 - doszło dziś ok. godz. 6:20.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, samochód dostawczy wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego. Ranne są trzy osoby.

Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Nasi Słuchacze i Czytelnicy informują nas na Gorącą Linię RMF FM, że na trasie utworzył się już kilkukilometrowy korek.

Utrudnienia potrwają co najmniej dwie godziny, a więc do ok. 8:30.