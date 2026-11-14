Potężny pożar warsztatu samochodowego. Straż pożarna w akcji

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W Giebułtowie pod Krakowem wybuchł pożar warsztatu samochodowego i lakierni. W akcji bierze udział ponad 30 zastępów straży pożarnej z kilku gmin. Ogień objął znaczną część budynku.

W sobotni wieczór mieszkańców Giebułtowa w powiecie krakowskim zaniepokoiły kłęby dymu unoszące się nad miejscowością. Ogień pojawił się w budynku warsztatu samochodowego i lakierni przy ul. Świętego Idziego. Pożar szybko się rozprzestrzenił, obejmując znaczną część konstrukcji.

Akcja gaśnicza

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zastępy straży pożarnej z Krakowa oraz okolicznych gmin: Wielka Wieś, Zabierzów i Zielonki. Strażacy walczą z żywiołem, starając się opanować płomienie i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki.

Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na specyfikę obiektu – w warsztacie i lakierni znajdują się łatwopalne materiały oraz substancje chemiczne.

Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności i unikanie okolic ul. Świętego Idziego, by nie utrudniać działań ratowniczych.

Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane – wyjaśni je policyjne dochodzenie po zakończeniu akcji gaśniczej.