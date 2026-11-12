Pomoc dla rannych policjantów z Krakowa. Rzeczniczka MSWiA podała kwotę

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Ranni podczas sobotniego zamachu w Krakowie policjanci otrzymają zapomogi po 100 tys. zł - poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Dodała, że to niejedyna pomoc, na jaką mogą liczyć policjanci. Decyzję w sprawie zapomóg podjęli szef KGP gen. insp. Marek Boroń oraz komendanci wojewódzki i miejski policji w Krakowie.

Betonowe zapory pojawiły się wokół Rynku Głównego w Krakowie po sobtnim zamachu, fot. Łukasz Gągulski

Betonowe zapory pojawiły się wokół Rynku Głównego w Krakowie po sobtnim zamachu, fot. Łukasz Gągulski / PAP

Gałecka przekazała, że policjanci będą także wspierani w procesie rehabilitacji. Będziemy ich wspomagali, jeżeli chodzi o koszty rehabilitacji. To wszystko dzieje się na bieżąco - powiedziała rzeczniczka.

W tych pierwszych dniach policjanci walczyli o życie. Teraz wspieramy ich nie tylko odznaczeniami, bo to też jest niezwykle ważne, ale również w formie materialnej - dodała.

Zapytana o to, czy zapomogi w kwocie po 100 tys. każda to cała pomoc, na jaką mogą liczyć, odparła, że funkcjonariusze otrzymają wsparcie również w momencie przechodzenia rehabilitacji, gdy będą potrzebowali środków finansowych.

Również wtedy będą mogli liczyć zarówno na policję, jak i na MSWiA - zapewniła.

Wojewoda przekazał najnowsze informacje o stanie poszkodowanych po ataku w Krakowie 11 osób poszkodowanych w sobotnim ataku przebywa w pięciu krakowskich szpitalach. Jak przekazał w czwartek wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, ich stan zdrowia ulega stopniowej poprawie.

Medale i odznaczenia

Gałecka poinformowała ponadto, że minister Marcin Kierwiński przyznał medale im. podkomisarza policji Andrzeja Struja za heroiczną postawę podczas służby dla st. posterunkowego Jakuba Kulika i st. posterunkowego Artura Morańskiego.

Dodatkowo do Kancelarii Prezydenta RP zostało przekazanych 14 wniosków Ministra SWiA o nadanie Krzyży Zasługi za Dzielność dla sześciu strażaków oraz ośmiu policjantów.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zdecydował o nadaniu dwóm policjantom, którzy z narażeniem życia zatrzymali zamachowca, Krzyży Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski.

W poniedziałek szef BBN Bartosz Grodecki poinformował, że ranni policjanci odebrali ordery z rąk prezydenta Nawrockiego.

Prezydent uhonorował policjantów za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz wyjątkową ofiarność i odwagę.

Akcja policji w Krakowie. Padły strzały ostrzegawcze Akcja policji w Krakowie. Prowadzący auto mężczyzna oddał dwa strzał w kierunku funkcjonariuszy, po czym ci odpowiedzieli ogniem, oddając tzw. strzały ostrzegawcze. Finalnie agresor został zatrzymany, ze wstępnych ustaleń wynika, że strzelał z broni…

W czwartek wiceszef MSWiA Czesław Mroczek mówił, że oprócz wyróżnień, które policjanci otrzymali od prezydenta Karola Nawrockiego, mogą się też spodziewać „wyróżnień resortowych”.

Najkrócej mówiąc, awans jest oczywistością, tylko to powinno być w kolejności - ratowanie zdrowia, zabezpieczenie materialne rodziny, dążenie do tego, żeby mogli w przyszłości mimo uszczerbku na zdrowiu wykonywać obowiązki służbowe, żeby nie musieli rezygnować ze służby - to jest główny wysiłek - powiedział Mroczek w TVN24.

Odznaczenie im. podkom. Andrzeja Struja przyznawane jest policjantom za ratowanie ludzkiego życia lub zdrowia z narażeniem własnego życia. Nadaje je minister spraw wewnętrznych - z własnej inicjatywy albo na wniosek Komendanta Głównego Policji. Medal może być nadany pośmiertnie.

Podkomisarz Andrzej Struj pracował w wydziale wywiadowczo-patrolowym stołecznej policji. Zginął od ciosów nożem 10 lutego 2010 r. w Warszawie, gdy podczas urlopu interweniował wobec chuliganów, którzy niszczyli tramwaj. Służył w policji 15 lat.

Tragedia w Krakowie

W sobotę na krakowskim Rynku Głównym doszło do ataku z użyciem broni. 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę rynku i otworzył ogień z broni automatycznej. Dwaj policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie podjęli interwencję wobec uzbrojonego mężczyzny i doprowadzili do jego zatrzymania.

W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Siódmą ofiarą śmiertelną był sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem. W sobotnim ataku ostrzelany został również tramwaj linii nr 1. Pasażerom i motorniczemu nic się nie stało.

Wcześniej policjanci w rodzinnym mieszkaniu napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.