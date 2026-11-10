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Pomagał kupcom na Rynku Głównym. Zginął podczas strzelaniny w Krakowie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (10:20) Aktualizacja: Dzisiaj, 10 listopada (11:19)

Jedną z sześciu ofiar sobotniej strzelaniny w Krakowie jest 51-letni Robert Kosidło – postać doskonale znana lokalnym kupcom, którzy po tragedii robili wszystko, żeby odnaleźć jego krewnych i zorganizować godny pochówek. Pan Robert został postrzelony w trakcie ucieczki. Mimo reanimacji zmarł.

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Pomagał kupcom na Rynku Głównym. Zginął podczas strzelaniny w Krakowie
Zdjęcie ilustracyjne (fot. ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS/Polska Press)

Z informacji, do których dotarł „Dziennik Polski” wynika, że Robert Kosidło pochodził z Rybnika, ale od lat jego drugim domem był Kraków. Mężczyzna zamieszkał w Nowej Hucie i prawie każdego dnia pojawiał się na Rynku Głównym. Choć w przeszłości przeżył poważny wypadek we Włoszech, utrata pełnej sprawności fizycznej nie powstrzymała go przed pomocą innym.

Na co dzień wspierał krakowskich kupców: pomagał im rozstawiać stoiska, przywozić towary, rozpakowywać i przygotowywać miejsca handlu. 

Był bardzo uczciwy, zawsze pomocny. Pomagał pchać wózki, rozkładał towar o świcie i pakował go wieczorem – wspomina w rozmowie z „Dziennikiem Polskim” przyjaciółka pana Roberta, Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców prowadzących handel obwoźny w centrum Krakowa.

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Tragedia na oczach przyjaciół

W minioną sobotę pan Robert, jak zawsze, przyszedł pomóc przy zamykaniu stoisk. Z powodu niskiej temperatury kupcy chcieli szybciej zakończyć pracę. Wtedy rozległy się strzały.

Wróciliśmy do wózka z pamiątkami, ludzie już uciekali do sklepów – relacjonuje gazecie Adam Szyfko, jeden z lokalnych kupców. Powiedziałem Robertowi, że chowamy się do sklepu ZARA. Szedł za mną, ale wolniej. Był już w drzwiach, kiedy padł strzał... Upadł na matę przed wejściem. Jeszcze kilka sekund i mógłby się uratować - dodaje.

Na miejscu natychmiast podjęto akcję ratunkową i przewieziono Roberta do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, nie udało się go uratować.

„Udało się nawiązać kontakt z rodziną”

Po tragedii przyjaciele i znajomi Roberta rozpoczęli akcję poszukiwawczą. W mediach społecznościowych pojawiły się apele o kontakt do rodziny 51-latka, która – jak ustalono – pochodzi z Rybnika. 

Jak poinformowała Stanisława Gzyl, prezeska Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa, udało się już nawiązać kontakt z rodziną. Zapewniła, że jeśli będzie taka potrzeba, to przedsiębiorcy z Rynku Głównego zorganizują mu pogrzeb w Krakowie, z którym przez długie lata był związany.

Sześć ofiar, kilkanaście osób rannych

W zamachu na Starym Mieście w Krakowie zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych, w tym dwóch policjantów, którzy bohatersko próbowali powstrzymać sprawcę. Zamachowiec, 24-letni Michał Oksiński, zmarł dwa dni później w szpitalu. W jego rodzinnym domu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleziono trzy ciała: rodziców i młodszej siostry.


Źródło: RMF24
Tagi: strzelanina

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